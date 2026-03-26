Marga Díaz 26 MAR 2026 - 08:30h.

Hay elementos y rincones de la cocina que parece que no acumulan suciedad, pero que realmente tenemos que limpiar con frecuencia para mantenerla libre de bacterias

Los cuatro favoritos de Decorbymaggie que aplicar en la reforma de tu cocina

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La cocina es una de las estancias en las que más tiempo pasamos de todo el hogar, o al menos por la que pasamos a diario en muchas ocasiones, desde el café mañanero hasta la preparación de la cena o del tupper que te llevas al día siguiente al trabajo para comer. Mantenerla siempre limpia requiere de una dedicación diaria, pero aunque parezca que lo tenemos todo en orden, hay que fijarnos en determinados detalles que pueden marcar la diferencia y que, pese a que parezcan limpios, pueden ser un nido de bacterias y suciedad.

Por eso mismo, la experta en decoración Marga Díaz, más conocida en redes sociales como @decorbymaggie, nos cuenta en un nuevo vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar tu cocina’ cuatro de los imprescindibles de todas las cocinas que pueden acumular suciedad y bacterias invisibles por mucho que pensemos que están limpios.

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Por una parte están las bayetas que usamos diariamente y que deben enjuagarse cada día, además de que la experta da un tip para saber cuándo meterlos en la lavadora. Algo parecido ocurre con los trapos de cocina, que aconseja cada cuántos días hay que lavarlos.

También aconseja fijarnos en el cubo de basura, que por mucho que le pongamos siempre la bolsa pueden acumularse restos o malos olores, por lo que de vez en cuando hay que limpiarlos y desinfectarlos para evitar bacterias y aromas desagradables.

Y un elemento diario que parece limpio, pero no: el estropajo. Como siempre lavamos la vajilla con ellos pensamos que están limpios, pero la realidad es totalmente diferente. ¿Cómo mantenerlos limpios? ¿Cada cuánto cambiarlos? En el vídeo tienes todos los detalles.

Tips para reformar tu cocina

En el último vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar tu cocina’ la experta nos contó algunos de los aspectos de la reforma de su cocina que, sin duda, repetiría sin pensarlo para hacer la estancia más práctica, otorgarle más iluminación o instalar materiales más sencillos de limpiar.