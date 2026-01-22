Daniel Brito 22 ENE 2026 - 08:30h.

Aunque a veces son puro desorden, los cajones de la cocina también pueden estar perfectamente organizados, como lo demuesta en el vídeo Marga Díaz

El truco viral para limpiar los electrodomésticos y que no queden huellas en los cristales

Compartir







La cocina es una de las estancias del hogar donde más cosas se amontonan: desde la despensa llena de alimentos y especias, hasta los cajones donde guardas las sartenes o los calderos. No obstante, los que más utilizas seguramente sean los cajones de los cubiertos, paños y otros utensilios que sueles usar en tu día a día con mayor frecuencia y que necesitas tener siempre a mano. ¿El problema? Que cuesta encontrar un orden verdaderamente eficiente y que se mantenga en el tiempo.

Cada cocina es un mundo y todo depende de la disposición de cada una, su tamaño y el espacio de almacenamiento con el que cuente para poder organizar todos los utensilios que necesitas cada día en tu cocina. Pero para darte pistas sobre cómo hacerlo bien, la experta en decoración Marga Díaz, conocida en redes como @decorbymaggie, nos cuenta cómo lo hace ella en su cocina en un nuevo vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’.

Cómo organizarlo todo bien

La experta lo tiene todo organizado en tres cajones seguidos donde se asegura tener todo lo que necesita a mano durante su cocinado. El primero de ellos, el superior, lo utiliza para tener un dispensador de papel de aluminio y de papel film, además de un organizador de cubiertos extensible donde clasificarlos todos, especialmente lo más utilizados, y así poder encontrarlos nada más abrir el compartimento.

Para el segundo cajón Marga Díaz utiliza varios organizadores de diferentes tamaños para organizar distintos materiales, como los paños de cocina y otros utensilios como las tijeras, los peladores, los abrelatas, los rayadores o las pinzas con las que cerrar paquetes para que no queden abiertos.

Mientras, para el tercer cajón también utiliza diferentes separadores transparentes para otros utensilios más grandes, como cucharones, espumaderas o coladores. Si quieres saber más sobre cómo dejar tus cajones más organizados y, por tanto, tu cocina más bonita, en el vídeo @decorbymaggie te da todos los detalles.

¿Cocina abierta o cerrada?

El diseño de una cocina es muy importante para que sea práctica, por eso, ante la compra de una casa o de una reforma es probable que te preguntes si quieres una cocina cerrada o abierta al salón. Si quieres saber los pros y contras de cada disposición, en el último vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’ Marga Díaz da todos los detalles para ayudarte a decidirte sobre lo que te viene mejor.