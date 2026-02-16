Marga Díaz 16 FEB 2026 - 13:37h.

La experta en decoración Marga Díaz nos da algunos de los aspectos de la reforma de su cocina que repetiría sin dudarlo porque son un auténtico acierto

El truco viral para limpiar los electrodomésticos y que no queden huellas en los cristales

Compartir







La cocina es uno de los lugares de la casa donde más tiempo pasamos, sobre todo si te gusta comer y, además, cocinar e innovar con tus recetas. Lo importante, las fuentes de nutrientes, están ahí. Por eso mismo es clave tener una cocina eficiente, que se adapte a las necesidades de cada cual y tenerla bien organizada para no tener todo manga por hombro. Por eso mismo, si estás en plena construcción de tu cocina o estás pensando en hacer alguna reforma, atento a los consejos que te damos hoy.

La experta en decoración Marga Díaz, más conocida en redes sociales como @decorbymaggie, nos cuenta en un nuevo vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar tu cocina’ los favoritos de ella tras la reforma de su cocina que no cambiaría por nada y que han sido un auténtico acierto.

Uno de los primeros aspectos que resalta es el cambio de material de su encimera, que ahora es de fenólico compacto, un material más asequible que cuenta con grandes beneficios que te explica en el vídeo. Además, Marga Díaz también cambió los azulejos de siempre por un papel pintado para su pared y en sus ventanas puso estores y cortinas más fáciles de limpiar.

Por su parte, la experta en decoración cambió su suelo por uno de cerámica con aspecto de madera, así le ofrece un toque más elegante a la cocina, pero que se puede limpiar de una forma mucho más cómoda y fácil. No es su único tip si estás pensando en hacer cambios en tu cocina, ya que @decorbymaggie opta por un mobiliario lacado satinado del que da en el vídeo su mezcla para limpiarlo y que siempre esté impoluto.

Y si esto es poco, en el vídeo da un consejo extra de iluminación en la zona de trabajo de la encimera que es muy sencillo y te permitirá tener siempre luz mientras cocinas.

Cómo aprovechar bien los cajones de la cocina

En el último vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar tu cocina’, @decorbymaggie enseñó cómo sacarle el máximo partido a los cajones de tu cocina para tenerlo todo bien organizado, ordenado, y no tener los cajones manga por hombro. Si quieres conocer cómo lo hace la experta en decoración, en el vídeo da todos los consejos que necesitas.