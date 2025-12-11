¿Cocina abierta o cerrada? Los trucos de Decor by Maggie para elegir qué te bien mejor
La experta en decoración explica las ventajas y desafíos de cada opción a la hora de elegir cocina
Tips de limpieza para la cocina con limón: desinfecta, desengrasa y deja buen olor
La elección entre una cocina abierta o cerrada al salón es una de las decisiones más relevantes en el diseño de una vivienda. Afecta no solo a la estética, sino también a la funcionalidad, el confort acústico, la iluminación y la forma de vivir el espacio. A la hora de elegir es importante detenerse a valorar distintos aspectos que pueden influir tanto en la comodidad diaria como en la forma en la que usamos nuestra casa.
No existe una opción universalmente mejor entre cocina abierta o cerrada al salón. Tomar la mejor decisión depende mucho de cómo se utiliza realmente el espacio. La experta en decoración Marga Díaz, más conocida en las redes sociales como @Decorbymaggie, explica qué hay que tener en cuenta en un nuevo vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’.
Ventajas e inconvenientes
La cocina abierta destaca por aportar una mayor sensación de amplitud. Es una solución especialmente interesante en viviendas de tamaño reducido, donde cada metro cuadrado cuenta. Al eliminar tabiques, los espacios se ven más conectados, lo que favorece la interacción entre quienes cocinan y quienes están en el salón. Resulta ideal para familias, reuniones sociales y un estilo de vida más participativo. Además, la luz del salón se extiende a la cocina y viceversa, reduciendo la necesidad de iluminación artificial durante el día.
Sin embargo, este tipo de distribución también presenta ciertos inconvenientes. Aunque las campanas extractora actuales son eficientes, los olores pueden extenderse al salón. Además, electrodomésticos como el lavavajillas pueden generar un ruido que afecta al confort del espacio de estar. Como la cocina queda siempre a la vista, hay una mayor exigencia de mantenerla limpia y ordenada en todo momento para que el espacio se vea agradable.
Por otra parte, la cocina cerrada proporciona más privacidad y permite cocinar sin preocuparse por el desorden momentáneo o por la presencia de invitados en el salón. El cierre físico también impide que los olores, vapores y sonidos de la cocina invadan el salón. Sin embargo, la presencia de tabiques puede hacer que la vivienda se perciba más pequeña, especialmente si la cocina es reducida. Y si no dispone de ventanas propias puede resultar un espacio más oscuro y dependiente de luz artificial.
En definitiva, cada opción tiene sus ventajas y desafíos, por lo que lo ideal es escoger lo que mejor se adapte a la forma en la que realmente se vive la casa. Incluso se puede optar por soluciones intermedias, como las puertas correderas de cristal, los paneles acristalados o los cerramientos plegables, recursos que permiten disfrutar de una cocina abierta cuando se desea y cerrarla en momentos puntuales.
Limpieza con limón
En el vídeo anterior de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’, @Decorbymaggi explicó cómo utilizar una fruta que probablemente esté en cualquier nevera -el limón- para mantener la cocina desinfectada, desengrasada y con un olor agradable.