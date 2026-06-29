Iván Fuente 29 JUN 2026 - 11:27h.

El Feng Shui da mucha importancia al orden

Los tres peores errores de feng shui en tu cocina (aunque no lo parezca)

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Tener una cocina bien amueblada y bien organizada es uno de los deseos de muchas personas. Otros, se conforman con tenerla bien ordenada, sin ningún elemento fuera de su sitio. A unos y a otros, en todo caso, les da la razón el Feng Shui, una corriente filosófica originaria de la Antigua China que se basa en la organización de los espacios para lograr la armonía y el bienestar dejando que la energía fluya correctamente.

Esta filosofía de origen taoísta, defiende que la correcta disposición de los elementos permite que la energía positiva se abra paso de mejor manera, contribuyendo así a un mayor bienestar. En base a eso, el Feng Shui presta atención a la colocación de muebles y los diferentes utensilios que hay por toda la casa y, lógicamente, en la cocina.

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En esa búsqueda de canalizar la energía positiva el Feng Shui entiende que cada cosa ha de tener un lugar. Así por ejemplo, el fregadero no puede estar al lado de los fuegos. De igual manera, el salero tiene un lugar reservado dentro de la cocina para que dé buena suerte.

Las especias, a mano y ordenadas

El Feng Shui mantiene que las especias deben estar a mano del cocinero ya que esto ayudará a la vitalidad y la abundancia en el hogar. De la misma manera, esta filosofía dice que no deben estar cerca del fuego y aunque estén visibles, deben estar perfectamente ordenadas. No olvidemos que esta corriente penaliza el desorden y el caos.

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Una forma de tener ese orden y esa cercanía con el cocinero puede ser almacenarlas en un especiero, de tal manera que sea cómodo usarlo y a la vez esté recogido y ordenado.

Otro consejo que da el Feng Shui es que se debe evitar la acumulación excesiva. Se ha de tener sólo lo que se use y sólo en cantidades adecuadas. En este sentido se recomienda comprar únicamente lo que se vaya a usar a corto plazo, ya que de esta manera será más fácil tenerlo todo ordenado y limpio, además de que no se acumulará innecesariamente.

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Por último, si es posible, lo ideal es colocar las especias siguiendo todo lo anterior, pero además con una orientación este o sureste ya que el Feng Shui entiende que en esta zona se favorece la abundancia y la correcta canalización de la energía positiva. Todo sea por tener un mayor bienestar.