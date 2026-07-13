Es, ante todo, un reflejo de quienes la habitan pues es profundamente personal

La cocina luminosa de Chenoa: con isla, toque rústico y abierta al salón

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La finca en la que viven Virginia Troconis y Manuel Díaz El Cordobés, ubicada en Guillena, en plena provincia de Sevilla, conocida como “Cerro Negro” es mucho más que un hogar familiar, es una declaración de identidad profundamente ligada a la tradición, al campo y a la esencia andaluza.

Rodeada de vegetación, con un extenso terreno que invita a perderse en la naturaleza, la finca respira calma desde el primer instante. Su arquitectura, de inspiración barroca, se traduce en un lenguaje visual rico en matices, techos con vigas de madera, paredes blancas de formas orgánicas y una estética rústica que no renuncia a la sofisticación. Todo en esta casa habla de historia, de raíces y de una forma de vida que prioriza el tiempo compartido.

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Y es precisamente en la cocina donde esta filosofía alcanza su máxima expresión. Un espacio que combina lo escenográfico del estilo barroco con la cercanía de lo cotidiano. Aquí, los muebles vintage conviven con piezas actuales, creando una atmósfera única, llena de carácter. Es una cocina vivida, auténtica, donde cada rincón parece guardar una historia.

Un juego de contrastes

La cocina de Virginia Troconis y Manuel Díaz El Cordobés mantiene una coherencia estética impecable con el resto de la vivienda. En ella, los muebles de madera en tonos marrones intensos aportan profundidad y calidez, mientras que la encimera de mármol blanco introduce luz y equilibrio visual. Este contraste no solo es estético, sino también sensorial, lo robusto frente a lo delicado, lo tradicional frente a lo contemporáneo.

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El gran corazón de la estancia es, sin duda, la isla central. De generosas dimensiones, se presenta como un punto de encuentro natural. Su encimera de mármol blanco continúa la línea elegante del conjunto, mientras que su base, revestida con azulejo blanco, dialoga con el frontal donde se sitúa el fuego. Este detalle aporta cohesión y refuerza la identidad visual de la cocina.

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La campana de obra con visel es otro de los grandes aciertos del diseño. De inspiración clásica, aporta ese aire campestre tan característico de las casas andaluzas, pero con una ejecución cuidada que evita caer en lo excesivamente tradicional.

En este espacio, la combinación de materiales se convierte en lenguaje. La madera oscura, el mármol blanco, los azulejos cuadrados… todo convive en armonía, creando una cocina rica en texturas y matices. La gran isla central, además, incorpora una segunda pila, lo que multiplica su funcionalidad y facilita el trabajo en equipo.

La tecnología también tiene su espacio. A pesar de su estética tradicional, la cocina está equipada con electrodomésticos de última generación, perfectamente integrados para no romper la armonía visual. Este equilibrio entre innovación y tradición es una de las claves de su éxito.

Especial mención merece el fuego de gas, que aporta un toque auténtico y conecta con la cocina de siempre. Cocinar con gas permite un control más preciso de la temperatura, algo especialmente valorado por quienes disfrutan del proceso culinario. Además, aporta una experiencia más sensorial: el sonido, la llama, el ritual.

No es casualidad que Manuel Díaz El Cordobés se declare amante de la cocina. En una entrevista, confesaba sentirse más “cocinillas” que cocinero, destacando su pasión por implicarse en la cocina familiar. Las paellas, según él mismo cuenta, son su especialidad. Y no es difícil imaginar escenas cotidianas en esta cocina: la familia reunida, cada uno con su tarea, compartiendo risas y recetas.

Luz natural y vegetación: una cocina que respira

Si el diseño define la estructura de la cocina, la luz es la que le da vida. En esta estancia, los ventanales de madera juegan un papel fundamental. Amplios, generosos, permiten la entrada de una luz natural que lo transforma todo.

La ausencia de cortinas no es casual. Lejos de ser un descuido, es una decisión consciente que responde a una búsqueda de limpieza visual y conexión con el exterior. La luz entra sin filtros, bañando cada rincón y resaltando los materiales, los colores, los detalles.

Este flujo constante de luz natural no solo amplía visualmente el espacio, sino que también crea una atmósfera cambiante a lo largo del día. La vegetación juega un papel clave en la identidad de esta cocina. Plantas distribuidas estratégicamente aportan frescura y refuerzan la conexión con el entorno natural. No son un simple elemento decorativo, sino una extensión del jardín que rodea la finca.

Junto a ellas, encontramos libros de cocina y decoración, jarrones con utensilios de madera, piezas que hablan de una cocina vivida, utilizada, disfrutada. No es un espacio de revista en el sentido más frío del término, sino un lugar lleno de vida. En ella conviven el pasado y el presente, lo rústico y lo moderno, lo práctico y lo emocional. Es una cocina que no sigue tendencias, sino que crea su propio lenguaje. Un espacio donde cada elemento suma, donde cada detalle tiene sentido.