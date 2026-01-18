Daniel Brito 18 ENE 2026 - 16:00h.

El cantante tiene una casa en un pueblo de Girona donde disfruta de la calma, pero también de cocinar en su cocina de estilo rústico junto a una copa de vino

La cocina luminosa de Miguel Torres y Paula Echevarría: con toque tropical, minimalista y con isla

Sergio Dalma es una de las grandes voces de nuestro país. El cantante lleva desde lo años 80 haciendo sonar su voz por todo el mundo, aunque fue en los 90 cuando su carrera despegó del todo tras el éxito del álbum ‘Esa chica es mía’. Tras décadas en la música, el cantante se toma la vida con más tranquilidad, aunque su 2026 viene cargado de fechas por toda España con su nueva gira, que se extenderá hasta comienzos de 2027. No obstante, cuando busca algo de calma, su gran refugio es su casa en el municipio catalán de El Baix Empordà, en un pequeño pueblo de poco más de 100 habitantes.

Allí, en ese pueblo medieval de Girona, el cantante ha encontrado su gran refugio desde hace varios años, más aún con su casa de campo, que cuenta con el estilo rústico de la zona y que tiene dos plantas, donde tiene hasta un estudio de grabación.

En todo caso, se podría decir que una de las estancias favoritas de Sergio Dalma en su casa del pueblo es la cocina, un lugar lleno de personalidad donde el cantante suele pasar mucho tiempo y que tiene un estilo acorde al resto de la casa, salvaguardando la estética rústica, pero sin que falte de nada.

Es bien sabido que el cantante es un gran amante de la gastronomía en todas sus vertientes, como demostró con una imagen subida a sus redes sociales en la cocina mientras cocinaba con una copa de vino en la mano. “Nada me puede gustar más que cocinar tomando una copa de vino. Salud”, escribía el artista.

Una cocina llena de personalidad y sin seguir tendencias

Tan solo con ver la imagen compartida por Dalma se puede ver que ha sido fiel a lo rústico, sin grandes modernismos ni florituras que puedan llegar a desentonar. Solo hay que ver sus paredes que, aún siendo blancas, cuentan con un acabado irregular y esa misma estructura y color construyen los estantes y la forma de la campana extractora.

Además, el intérprete de ‘Bailar pegados’ ha elegido una encimera de color verde oscuro que se expande por parte de la pared para evitar poner azulejos y dar continuidad al mismo material y color. Esa misma encimera también forma parte de la estructura de los muebles bajos, utilizando luego para los cajones y armarios otro material blanco que contrasta con el verde oscuro.

En cuanto a la cocina, no tiene placa de inducción, sino cocina de gas sobre una estructura de madera en la que también se encuentra el horno. La madera no queda ahí, sino que también la usa en diferentes utensilios, como sus tablas de cocina o la colección de morteros que guarda en una de las baldas altas junto a la campana extractora, uno de los grandes detalles de su cocina.

Sin duda, una cocina de estilo rústico, donde las imperfecciones no desentonan, sino que logran aportar una mayor personalidad y alma a la cocina de Sergio Dalma.