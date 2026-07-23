La original cocina de Amelia Bono donde el papel pintado es la estrella

El resultado es una cocina luminosa, acogedora y con una personalidad arrolladora, donde cada elemento parece estar en el lugar perfecto

La cocina de estilo "cottagecore" de Ariadne Artiles

Compartir







La cocina de Amelia Bono es sin duda uno de los lugares más funcionales de su casa. Un lugar donde la luz natural entra a raudales, donde cada detalle decorativo parece elegido con intención y donde el día a día se transforma en una experiencia estética y emocional.

Su cocina es mucho más que un espacio para cocinar es el epicentro de la vida familiar, el escenario de reuniones improvisadas, desayunos largos y cenas llenas de complicidad. Lo que más sorprende a primera vista es su personalidad arrolladora, capaz de combinar elementos clásicos con toques rústicos y guiños contemporáneos.

PUEDE INTERESARTE La cocina de estilo "cottagecore" de Ariadne Artiles

La campana de obra, digna de un cuento, se alza como una pieza escultórica que aporta carácter. Los muebles, pensados al milímetro, multiplican el almacenaje sin renunciar a la estética. Pero si hay un elemento que roba todas las miradas, ese es el papel pintado floral, una elección valiente que convierte las paredes en una extensión natural del jardín que se cuela por los grandes ventanales.

Y en el centro de todo, como una auténtica joya, la isla, práctica, elegante y pensada para compartir. Un espacio que resume a la perfección el espíritu de esta cocina.

PUEDE INTERESARTE Andreu Carulla, el diseñador de vajillas de los hermanos Roca que hace arte en un antiguo molino

El papel pintado y la luz: cuando la cocina florece

Uno de los grandes aciertos de la cocina de Amelia Bono es, sin duda, la elección del papel pintado. En un mundo donde predominan las cocinas minimalistas y neutras, Amelia apuesta por un diseño floral en tonos pastel que rompe con lo convencional y aporta una dosis de frescura difícil de ignorar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este papel pintado no solo decora, sino que transforma. Sus motivos florales, en delicados tonos rosa y verde, evocan la naturaleza y crean una atmósfera alegre, casi primaveral, durante todo el año. Es un guiño claro al jardín que se intuye a través de los ventanales, como si el exterior y el interior dialogaran constantemente.

La clave de su éxito está en el equilibrio. Frente a este despliegue de color y vida, el mobiliario en blanco puro actúa como un lienzo que suaviza el conjunto. El contraste es armonioso, elegante y muy luminoso. Además, los detalles metalizados de utensilios y griferías aportan un punto sofisticado que eleva el resultado final.

Pero si hay algo que potencia aún más este diseño es la luz. La cocina cuenta con una iluminación natural privilegiada gracias a su conexión directa con el jardín y el acceso a un patio interior. Esta entrada constante de luz hace que los colores del papel pintado cobren vida, cambiando sutilmente a lo largo del día.

El espacio se completa con un acogedor office, donde las sillas de madera pintadas en blanco mantienen la coherencia estética. Sobre la mesa, un mantel en tonos beige aporta calidez y naturalidad, mientras que las lámparas de techo de yute refuerzan ese aire orgánico y relajado que define toda la estancia.

La isla central como eje del hogar

Más allá de su indiscutible belleza, la cocina de Amelia Bono destaca por su funcionalidad. Cada rincón está pensado para facilitar el día a día, optimizando el espacio sin renunciar al diseño. La distribución es inteligente, muebles altos y bajos se combinan para maximizar el almacenaje, permitiendo mantener el orden visual sin sacrificar capacidad. Todo tiene su lugar, y eso se traduce en una sensación de calma que se percibe nada más entrar.

En el centro de esta organización impecable se encuentra la isla central con barra. Este elemento no solo estructura el espacio, sino que lo dinamiza. Funciona como zona de trabajo, superficie para cocinar e incluso como lugar para comer o compartir momentos informales.

La isla está equipada con una encimera blanca laminada y una zona de lavado, lo que la convierte en un punto neurálgico de la cocina. A su alrededor, dos taburetes altos de mimbre aportan un toque natural y desenfadado que equilibra la sobriedad del blanco.

Uno de los detalles más interesantes es la estantería de tres baldas que Amelia ha incorporado cerca de la isla. En ella conviven botes, cajas de almacenaje y pequeños objetos decorativos que reflejan su personalidad.

Las vitrinas clásicas suspendidas en la pared completan el conjunto. En ellas se guardan vajillas, platos y utensilios, manteniendo todo accesible pero ordenado. Es una solución práctica que además aporta un aire tradicional muy acogedor.

La campana de obra y los detalles personales

Si hay un elemento que define el carácter de esta cocina, ese es la campana extractora de obra. Pintada en blanco y con una estética tradicional, se convierte en una pieza central que aporta personalidad y un cierto aire de cocina de campo reinventada. Sobre ella, pequeños detalles cuidadosamente elegidos aportan calidez y refuerzan ese estilo clásico con pinceladas rústicas que define todo el espacio.

El resto del mobiliario sigue esta misma línea. Los muebles blancos, de líneas sencillas y con tiradores discretos, aportan luminosidad y amplitud. Son el telón de fondo perfecto para que otros elementos, como el papel pintado o los accesorios decorativos, cobren protagonismo.

La zona de cocción, situada al fondo, se integra perfectamente con la campana, creando un conjunto coherente y muy estético. Mientras tanto, la nevera ha sido inteligentemente integrada en un hueco a medida, aprovechando al máximo el espacio disponible. En la parte superior, se han añadido zonas de almacenaje extra para ollas y sartenes, demostrando una vez más el enfoque práctico de la cocina.

La cocina cuenta con armarios empotrados hasta el techo, lo que multiplica las posibilidades de almacenaje. Todo está pensado para que nada quede fuera de lugar, pero sin renunciar a la estética.

El fregadero, con grifería plateada, se integra perfectamente con los tiradores de los cajones y los pequeños electrodomésticos, creando una coherencia visual muy cuidada. Además, la cocina dispone de una zona para comer o trabajar, lo que la convierte en un espacio versátil y adaptado a las necesidades del día a día. Las sillas altas de mimbre refuerzan ese aire natural y acogedor, mientras que los techos a doble altura aportan una sensación de amplitud difícil de igualar.