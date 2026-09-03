Un espacio donde cada cosa está donde debe estar, y donde la estética no sacrifica ni un ápice de funcionalidad

La cocina con vistas al jardín de Garbiñe Muguruza: con isla y distribución práctica

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En pleno barrio de Triana, donde la tradición sevillana se mezcla con una identidad vibrante y artística, se encuentra el hogar de Jorge Cadaval, conocido por formar parte del icónico dúo Los Morancos, junto a su marido Ken Appledorn. Su vivienda, amplia, luminosa y con una espectacular terraza, es el reflejo de una forma de vivir donde el diseño y la funcionalidad se dan la mano. Pero si hay un espacio que capta especialmente la atención, ese es, sin duda, su cocina.

Discreta a primera vista, pero absolutamente estudiada en cada detalle, la cocina de Jorge Cadaval es un ejemplo perfecto de cómo el minimalismo puede ser cálido, acogedor y profundamente personal. Dominada por el blanco, con líneas limpias y una distribución pensada para el día a día, este espacio no solo invita a cocinar, sino también a compartir momentos, conversaciones y risas. La gran capacidad de almacenaje y una selección muy cuidada de elementos decorativos convierten este ambiente diáfano en uno de los rincones más especiales de la casa.

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Blanca, luminosa y con un almacenaje que marca la diferencia

Uno de los aspectos más llamativos de la cocina de Jorge Cadaval y Ken Appledorn es su apuesta clara por el color blanco. No se trata de una elección casual. El blanco es sinónimo de amplitud, de orden visual y de una luminosidad que transforma por completo cualquier espacio.

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El diseño gira en torno a una estructura organizada y coherente, una hilera de muebles altos y bajos, todos en el mismo tono, que crean una sensación de continuidad visual impecable. Esta uniformidad no solo aporta elegancia, sino que también ayuda a que el espacio se perciba más grande y despejado.

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Pero si hay algo que realmente destaca es la capacidad de almacenaje. Cada centímetro ha sido aprovechado con inteligencia. Los armarios superiores, situados sobre el salpicadero, incorporan iluminación integrada, un detalle tan práctico como estético que mejora la visibilidad en la encimera y añade un toque sofisticado al conjunto.

En uno de los laterales, un armario en columna alberga electrodomésticos en torre, optimizando la verticalidad de la pared. El concepto de muebles panelados juega un papel fundamental en este diseño. Gracias a ellos, los armarios se integran visualmente como si fueran parte de la propia pared, creando una estética limpia y sin interrupciones.

De hecho, la nevera pasa prácticamente desapercibida. Solo los hornos y la vinoteca se muestran a la vista, pero lo hacen con discreción, gracias a sus tonos grises, que armonizan perfectamente con el fregadero y otros elementos del conjunto.

Un rincón especial para el café

Más allá de su impecable diseño, hay un detalle que convierte esta cocina en algo aún más especial, su rincón dedicado al café. Porque si algo saben Jorge y Ken es que los pequeños placeres cotidianos merecen su propio espacio. Este coqueto “coffee corner” está presidido por una cafetera plateada de estilo vintage que se convierte en la auténtica protagonista. Su diseño, con cierto aire retro, aporta carácter y rompe sutilmente con la estética minimalista del conjunto, demostrando que los contrastes bien pensados siempre funcionan.

A su alrededor, un pequeño office en blanco mantiene la coherencia cromática de la cocina, mientras que unas sillas transparentes, inspiradas en el icónico diseño Louis Ghost, aportan ligereza visual y un toque contemporáneo muy sofisticado. Este rincón no solo es bonito, es funcional. Todo está dispuesto para que preparar un café sea un gesto sencillo, casi ritual.

Detalles originales que marcan la diferencia

Si algo define realmente la cocina de Jorge Cadaval es su capacidad para sorprender. Porque, aunque a primera vista pueda parecer un espacio sobrio y minimalista, es en los detalles donde aflora toda su personalidad. En uno de los laterales la pareja ha apostado por un papel pintado lleno de vida, con ilustraciones de setas de diferentes variedades. Un guiño natural y colorido que rompe con la neutralidad del blanco y aporta dinamismo.

La decoración mural continúa con láminas de inspiración rústica, que aportan un aire campestre, mientras que sobre la mesa destaca un cuadro con marco dorado de estilo clásico. Esta combinación de estilos, moderno, rústico, clásico, crea un equilibrio sorprendente y muy personal.

Este juego de contrastes es, sin duda, uno de los grandes aciertos de la cocina. Demuestra que no es necesario elegir un solo estilo, que la mezcla, cuando está bien pensada, puede dar lugar a espacios llenos de vida y autenticidad.