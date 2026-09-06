La cocina íntima y elegante de Marta Sánchez donde cada detalle tiene historia

Un espacio capaz de reunir diseño, comodidad y personalidad en una sola escena

Luminosa y elegante: la cocina menos conocida de Isabel Preysler

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La casa de la cantante Marta Sánchez impresiona por las cosas que cuenta. Detrás de sus paredes no solo hay diseño, piezas escogidas con mimo y una decoración impecable; también hay décadas de recuerdos, viajes, emociones y decisiones compartidas. Es un hogar que habla de la artista tanto como sus canciones.

Hace ya más de tres décadas que la cantante se instaló en esta exclusiva vivienda situada en una de las zonas más privilegiadas de la capital. Sin embargo, lo que realmente convierte esta casa en un lugar especial es la historia que se esconde tras cada estancia. Marta ha ido construyendo su hogar poco a poco, sin prisas y dejando que cada rincón evolucionara con ella. Un proceso en el que la complicidad con su hija ha sido fundamental, dando forma juntas a una vivienda llena de personalidad y carácter.

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Diseñada para ser tan funcional como estética, la cocina responde a las necesidades de una mujer que disfruta cocinando cuando encuentra el momento y la inspiración. El predominio del blanco, presente en gran parte de la casa, aporta luminosidad y sensación de amplitud, mientras que el acero cepillado y la piedra natural del pavimento introducen una sofisticación atemporal. El resultado es una estancia elegante, práctica y preparada para resistir el paso de los años sin perder vigencia. ¡Así es la cocina de la cantante Marta Sánchez!

Bloques de color y frontales minimalistas

Uno de los aspectos más sorprendentes de la cocina de Marta Sánchez es su capacidad para combinar sobriedad y carácter en un mismo espacio. La base neutra y luminosa se ve interrumpida por un elemento que transforma completamente la percepción de la estancia, un frontal de pared en tono granate que rompe con todos los esquemas tradicionales.

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Esta apuesta cromática introduce una profundidad visual extraordinaria y aporta una sensación de calidez que equilibra la pureza del blanco predominante. Lejos de resultar excesivo, el color actúa como un elegante acento decorativo que añade personalidad y convierte la cocina en un espacio mucho más acogedor.

La elección de líneas limpias y superficies despejadas refuerza además la sensación de orden. Los armarios sin tiradores visibles crean una estética depurada y contemporánea que permite que los materiales y los colores sean los auténticos protagonistas. Todo parece estar perfectamente integrado, sin elementos que interrumpan la armonía visual.

Las vitrinas de cristal aportan ligereza al conjunto y permiten exhibir determinadas piezas decorativas o de menaje de forma discreta y elegante. Gracias a estos recursos, la cocina consigue transmitir serenidad, equilibrio y sofisticación, valores que definen gran parte de la personalidad de la vivienda.

La iluminación inteligente que transforma el espacio

En la cocina de Marta Sánchez, la luz no es simplemente una necesidad funcional, sino un elemento arquitectónico más que contribuye activamente a definir la identidad del espacio. El techo incorpora un sistema de iluminación LED inteligente diseñado mediante líneas rectas y ángulos perfectamente estudiados. Este planteamiento aporta un aire contemporáneo y sofisticado, además de generar una sensación visual de amplitud que potencia las dimensiones de la estancia.

Uno de los mayores aciertos de este sistema es su capacidad para eliminar zonas de sombra. La luz se distribuye de manera uniforme sobre las superficies de trabajo, facilitando las tareas cotidianas y mejorando el confort visual. Al mismo tiempo, el trazado lineal de las luminarias dirige la mirada y ayuda a alargar visualmente el espacio.

Un comedor que se convierte en la auténtica joya de la cocina

Aunque cada rincón de esta cocina está cuidadosamente pensado, existe un elemento que acapara inevitablemente todas las miradas: el comedor. En el centro de la estancia destaca una espectacular mesa circular de mármol en un intenso tono verde bosque. Se trata de una pieza con una enorme presencia visual que aporta exclusividad y personalidad al conjunto. Su forma redonda favorece además una distribución más cercana y acogedora, invitando a las conversaciones largas y a los momentos compartidos.

Alrededor de la mesa se disponen unas sofisticadas sillas Tulip reinterpretadas en terciopelo color vino tinto. Esta elección introduce una textura suave y envolvente que contrasta de manera magistral con la contundencia del mármol. La combinación entre piedra natural y terciopelo es una de las decisiones decorativas más acertadas de todo el espacio. Mientras el mármol aporta solidez, elegancia y un punto escultórico, el terciopelo introduce calidez, confort y una dimensión mucho más emocional.

Los detalles que cuentan una historia y convierten una casa en hogar

Si algo define el estilo decorativo de Marta Sánchez es la importancia que concede a los pequeños detalles. Son precisamente esos elementos aparentemente secundarios los que terminan construyendo la identidad de un hogar y dotándolo de alma. La naturaleza ocupa un lugar privilegiado dentro de la cocina. Sobre la mesa del comedor y las encimeras descansan diferentes arreglos florales que combinan flores frescas de colores con variedades secas. Esta mezcla aporta dinamismo, textura y una energía muy especial que conecta el interior con el exterior.

Entre los elementos más personales destaca una portada de revista situada en una de las paredes. En ella aparece una fotografía en blanco y negro del diseñador español David Delfín, una imagen cargada de significado emocional que acompaña a la cantante en su día a día y aporta una dimensión íntima a la decoración.

Porque más allá de las tendencias, la cocina de Marta Sánchez demuestra que el verdadero lujo reside en rodearse de objetos que cuentan una historia. Es un espacio donde el diseño convive con la emoción, donde cada pieza tiene un significado y donde la belleza surge de la autenticidad. Una cocina elegante, serena y profundamente personal que refleja a la perfección la esencia de una artista que ha sabido convertir su casa en el refugio más valioso de su vida.