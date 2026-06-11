Luminosa y elegante: la cocina menos conocida de Isabel Preysler

Un espacio donde la belleza y la funcionalidad conviven en perfecta armonía y donde se cocina con gas

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Hablar de la casa de Isabel Preysler es adentrarse en un universo donde la elegancia se respira en cada rincón. Sin embargo, hay una estancia que, pese a su importancia, ha permanecido durante años en un discreto segundo plano: la cocina. Lejos de los focos que iluminan sus salones o jardines, este espacio revela una faceta mucho más íntima y cotidiana de la también conocida como “Villa Meona” por sus 14 cuartos de baño.

Aunque Isabel no es conocida por pasar largas horas entre fogones, la cocina siempre ha sido una pieza esencial en la dinámica de la casa.Durante una etapa muy concreta, su hija Tamara Falcó encontró su refugio creativo y le dio un giro de 180º, hasta lucir el aspecto que tiene hoy en día.

El resultado es una estancia amplia, abierta y perfectamente organizada, concebida tanto para el trabajo diario como para momentos más sociales. En el centro, una gran isla permite cocinar cómodamente, incorporando fuego de gas, un guiño a la cocina más tradicional, y un extractor de diseño ubicado estratégicamente para evitar que los olores invadan el resto de la mansión. Esta cocina no busca protagonismo, pero lo tiene. Porque, aunque no sea Isabel quien cocine, sí es aquí donde se construyen muchas de las experiencias que dan vida a su hogar.

La reforma de Tamara Falcó: tradición y modernidad en equilibrio

La transformación de la cocina de la casa de Isabel Preysler no fue una simple actualización estética, sino una reinterpretación completa del espacio. Bajo la influencia de Tamara Falcó, la estancia pasó a responder a las necesidades de alguien que entiende la cocina como un arte, pero también como una disciplina exigente. Fue la chef quien impulsó el gran cambio que transformaría por completo este espacio. En palabras que han trascendido con el tiempo: “Esta cocina hay que ponerla como Dios manda”. Una declaración de intenciones que marcó el inicio de una reforma pensada para elevar la cocina a la altura del resto de la casa.

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La reforma se planteó con un objetivo claro, crear un entorno funcional, contemporáneo y elegante, capaz de integrarse con la identidad clásica de la casa sin perder personalidad propia. Y el resultado es, sin duda, un ejercicio impecable de equilibrio. Como el resto de la vivienda, la cocina presume de grandes ventanales y puertas de cristal que conectan directamente con el exterior. Esta apertura no solo permite la entrada de luz natural, sino que diluye los límites entre interior y jardín, generando una sensación de continuidad visual que amplía el espacio.

El diseño apuesta por líneas limpias y muebles de inspiración minimalista, donde predominan los tonos claros. Blancos, beiges suaves y acabados neutros construyen una base serena sobre la que destacan los materiales nobles, como la encimera de mármol.

La isla de mármol

Si hay un elemento que define esta cocina, ese es, sin duda, su isla central. Imponente, elegante y absolutamente funcional, se erige como el punto focal de todo el espacio. Realizada en mármol, esta isla no solo aporta un carácter exclusivo, sino que introduce una textura natural que eleva el conjunto. Su superficie amplia y versátil permite trabajar con comodidad, organizar ingredientes y, al mismo tiempo, interactuar con quienes se encuentran alrededor.

En el centro de la isla se encuentra una potente placa de hierro de gas, pensada para quienes prefieren el control y la precisión del fuego directo. Una elección que sorprende en una cocina equipada con la última tecnología, pero que demuestra un respeto profundo por la tradición culinaria. El extractor central, de diseño vanguardista, cumple una función clave en este entorno. Su capacidad para eliminar olores de forma eficaz resulta fundamental en una casa de grandes dimensiones, donde la cocina se encuentra abierta al resto de espacios.

A su alrededor, conviven electrodomésticos de última generación: hornos automáticos, sistemas de cocción avanzados y soluciones inteligentes que facilitan cada proceso. Todo ha sido diseñado para que cocinar sea una experiencia fluida, eficiente y, sobre todo, agradable. Además, el sistema de almacenamiento ha sido optimizado al detalle. Cajones ocultos, compartimentos específicos y soluciones a medida permiten mantener el orden sin renunciar a la estética. Nada queda a la vista si no debe estarlo, pero todo está al alcance cuando se necesita.

La luz como protagonista: una cocina que respira amplitud

Uno de los aspectos más impactantes de esta cocina es, sin duda, su luminosidad. La forma en que la luz natural y artificial se integra en el espacio transforma por completo la percepción de este. Las grandes ventanas y puertas de cristal permiten que la luz natural inunde la estancia durante todo el día. Este flujo constante no solo realza los materiales y colores, sino que crea una atmósfera cálida, acogedora y profundamente elegante.

A esto se suma una iluminación artificial cuidadosamente diseñada. Lejos de ser invasiva, complementa la luz natural y permite adaptar el ambiente según el momento. Desde una iluminación más funcional para cocinar, hasta una más suave para reuniones o cenas informales. Los detalles en metal y cristal aportan destellos sutiles que enriquecen el conjunto sin recargarlo. Todo está pensado para sumar, nunca para distraer.