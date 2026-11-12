Funcionalidad se integra perfectamente con la estética, demostrando que el lujo moderno ya no se entiende únicamente como una cuestión de apariencia

Abierta y señorial: la cocina llena de detalles de Samatha Vallejo-Nágera

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Cuando se habla de las propiedades más exclusivas de Rafael Nadal, es imposible no detenerse en una de las joyas más impresionantes de su patrimonio: su espectacular yate Great White. El tenista mallorquín, conocido por su discreción fuera de las pistas, disfruta desde hace años de este impresionante catamarán que se ha convertido en su refugio privado para navegar por las aguas del Mediterráneo junto a familiares y amigos.

El Great White es un exclusivo modelo Sunreef Power 80, uno de los catamaranes de lujo más codiciados del mundo. Con una eslora de casi 24 metros y una manga de 12 metros, esta impresionante embarcación destaca por sus generosos espacios interiores y exteriores, además de por un diseño completamente personalizable adaptado a las necesidades de cada propietario.

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Valorado en torno a los 5,5 millones de euros, el yate dispone de cuatro amplias cabinas, zonas de descanso, espacios de ocio y una distribución pensada para disfrutar de largas travesías con el máximo confort. Sin embargo, uno de los rincones que más llama la atención es precisamente su cocina, concebida como el auténtico corazón social de la embarcación.

Con acabados de alta gama, materiales nobles y unas vistas privilegiadas al Mediterráneo, este espacio combina funcionalidad, diseño contemporáneo y una elegancia atemporal que encaja perfectamente con el estilo de vida de Rafael Nadal.

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Una cocina abierta para disfrutar

Una de las grandes ventajas del Sunreef Power 80 es su enorme capacidad de personalización. Cada propietario puede adaptar diferentes áreas de la embarcación a sus necesidades, y la cocina es uno de los mejores ejemplos de ello.

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El fabricante ofrece dos configuraciones principales para esta estancia. Por un lado, una cocina ubicada en los cascos inferiores, una opción pensada para quienes buscan una mayor privacidad y una separación más marcada entre las zonas de servicio y las áreas destinadas a los invitados. Esta distribución permite además una conexión directa con los espacios reservados para la tripulación.

La segunda opción, mucho más abierta y social, sitúa la cocina en la cubierta principal del catamarán. Y precisamente esta es la configuración elegida para el Great White de Rafael Nadal. Situada en la parte delantera del salón principal, esta cocina se integra perfectamente con el resto de las zonas comunes del barco. Su ubicación favorece la interacción entre quienes cocinan y quienes disfrutan de los espacios de estar, convirtiéndola en un lugar de encuentro y convivencia durante la navegación.

Otro de los grandes atractivos de esta configuración es su conexión directa con la terraza de proa, una de las zonas más espectaculares del yate. Gracias a esta relación fluida entre interior y exterior, la cocina se convierte en una estancia luminosa, abierta y completamente integrada con el entorno marino.Su proximidad al puest o de mando interior elevado añade además un componente práctico, permitiendo que la circulación dentro de la embarcación resulte especialmente cómoda y eficiente.

Una gran isla central

El elemento más llamativo de la cocina del yate de Rafael Nadal es, sin duda, su espectacular isla central. Diseñada como el eje principal de toda la estancia, esta gran pieza reúne estética y funcionalidad en partes iguales. Su presencia aporta carácter al conjunto y organiza de forma natural los diferentes espacios de trabajo.

La isla incorpora un amplio fregadero integrado y una elegante encimera de granito gris que destaca por sus líneas depuradas y contemporáneas. La elección del granito aporta resistencia, durabilidad y una estética sofisticada que encaja perfectamente con el resto del diseño interior del barco. Además, su tonalidad neutra favorece la luminosidad y amplifica visualmente el espacio.

Frente a esta isla principal se sitúa una segunda superficie de trabajo acabada con un elegante efecto mármol. Este detalle introduce un contraste visual muy atractivo y añade un punto extra de sofisticación a la estancia.

Materiales nobles y equipamiento de alta gama

Más allá de su diseño visual, la cocina destaca también por la calidad de los materiales empleados en cada detalle. Todo el espacio ha sido diseñado para optimizar la circulación y facilitar el movimiento incluso durante la navegación. Las líneas suaves y la ausencia de esquinas pronunciadas contribuyen a mejorar la seguridad y la ergonomía.

En cuanto al equipamiento, la cocina dispone de todo lo necesario para afrontar tanto una escapada de fin de semana como largas travesías por el Mediterráneo. Cuenta con un frigorífico de gran capacidad, congelador independiente, lavavajillas integrado, horno completo, cafetera espresso profesional y una amplia placa de inducción que permite cocinar con la misma comodidad que en una vivienda de lujo.

Acceso directo a terraza del barco

Uno de los detalles más interesantes del diseño es la incorporación de un pequeño bar interior que amplía aún más las posibilidades de uso de esta zona. Este espacio resulta especialmente práctico durante las tardes de navegación o en aquellos momentos en los que el viento invita a refugiarse en el interior sin renunciar a las vistas.

El bar permite preparar cócteles, servir aperitivos o simplemente disfrutar de una conversación relajada mientras el barco avanza sobre el mar. Su integración dentro del conjunto mantiene la armonía estética y refuerza el carácter social de la estancia.

Pero probablemente el mayor privilegio de esta cocina sea su conexión directa con la espectacular terraza situada en la proa del catamarán. Esta zona exterior se ha concebido como uno de los principales espacios de relax de la embarcación. Desde allí es posible disfrutar de impresionantes panorámicas del Mediterráneo, tomar el sol o compartir largas sobremesas rodeado de mar.

La transición entre cocina y terraza resulta completamente natural gracias a la distribución abierta del diseño. Los grandes ventanales y las amplias aperturas favorecen una sensación constante de continuidad entre interior y exterior.