La cocina familiar de Vanesa Lorenzo y Puyol donde preparan sus recetas fit

Con la reforma han conseguido plasmar su visión de un espacio culinario elegante, práctico y, sobre todo, atemporal

La cocina luminosa de Miguel Torres y Paula Echevarría: con toque tropical, minimalista y con isla

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A finales de 2023, Vanesa Lorenzo renovaba por completo uno de los espacios más íntimos de su hogar: la cocina. No se trataba de una simple renovación, sino de un proyecto profundamente personal en el que la modelo, diseñadora y amante del interiorismo volcó su universo creativo con una ilusión palpable en cada detalle. El resultado es un espacio del que se siente profundamente orgullosa y que refleja con fidelidad su manera de entender la vida, serena, natural y en armonía.

Tal y como compartía en su cuenta de Instagram, “la cocina es un espacio clave en el hogar y es un placer desarrollarlo con un equipo que entiende como yo la importancia de entrelazar lo funcional y lo estético.” Una declaración que no solo define el proceso, sino también el resultado final de una cocina que no busca impresionar desde lo ostentoso, sino enamorar desde la calma.

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La cocina de Vanesa Lorenzo y Carles Puyol es, en esencia, un reflejo de su estilo de vida. Una paleta de tonos neutros, materiales nobles y una distribución pensada para el bienestar convierten este espacio en un auténtico santuario doméstico. Aquí, cada rincón invita a detenerse, a cocinar sin prisas y a compartir momentos en familia junto sus hijas. No es solo una cocina, se trata del corazón de un hogar donde el equilibrio entre estética y funcionalidad se convierte en filosofía.

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La reforma junto a Vonna Estudio

Detrás de esta transformación se encuentra el trabajo conjunto con Vonna Estudio, un equipo que supo interpretar a la perfección la sensibilidad estética de Vanesa Lorenzo. Lejos de tendencias pasajeras o decisiones impulsivas, el proyecto se construyó desde la reflexión y la coherencia, dando lugar a un espacio atemporal que respira equilibrio. “Imaginé una paleta de colores neutros, donde la pureza del blanco y la calidez de la madera se entrelazaban para crear un ambiente minimalista, limpio y acogedor”, explicaba la modelo en redes sociales.

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La reforma no buscaba únicamente modernizar el espacio, sino redefinirlo. Se trataba de crear un ambiente sereno, casi contemplativo, donde la funcionalidad conviviera con la belleza sin esfuerzo. El resultado es una cocina que transmite paz, donde el silencio visual permite que los materiales hablen por sí solos.

Tonos neutros y materiales naturales

Uno de los aspectos más destacados de esta cocina es, sin duda, su cuidada elección de materiales y colores. La paleta neutra no es una simple decisión estética, sino que busca crear un espacio que transmita calma y conexión con lo esencial.La madera natural de los muebles aporta una textura cálida y orgánica que envuelve el ambiente. Se trata de madera de roble macizo, tricapa, tratada con barnices naturales y al agua, un acabado que respeta la esencia del material y realza su belleza sin artificios. Este tipo de elección no solo responde a criterios estéticos, sino también a una búsqueda de sostenibilidad y durabilidad.

El diseño del mobiliario es igualmente revelador: líneas limpias, ausencia de ornamentos innecesarios y tiradores integrados en la propia madera. Las encimeras de piedra, por su parte, introducen un contrapunto de sofisticación y resistencia. Pero más allá de los grandes elementos, son los pequeños detalles los que terminan de definir la personalidad de esta cocina. Las lámparas de lino, los accesorios de cerámica artesanal o las piezas en fibras naturales aportan ese toque humano y único que conecta con la filosofía "slow living" que Vanesa Lorenzo promueve.

Creando atmosferas con la iluminación

Si hay un elemento que eleva esta cocina a otro nivel es, sin duda, la iluminación. Más allá de su función práctica, la luz se convierte aquí en una herramienta para crear sensaciones y definir el carácter del espacio. La cocina de Vanesa Lorenzo destaca por su extraordinaria luminosidad. La entrada de luz natural a través de amplios ventanales permite que el espacio respire y se llene de vida a lo largo del día. Esta luz, al reflejarse en los tonos neutros de los materiales, genera una atmósfera cálida, envolvente y profundamente acogedora.

Pero la iluminación artificial también juega un papel clave. Lejos de ser un elemento secundario, ha sido cuidadosamente planificada para complementar la luz natural y adaptarse a las diferentes necesidades del espacio.

Una cocina pensada para el día a día

Más allá de su indiscutible belleza, la cocina de Vanesa Lorenzo y Carles Puyol destaca por su funcionalidad. La distribución ha sido cuidadosamente diseñada para facilitar el movimiento y optimizar el uso del espacio. Se trata de una cocina abierta que fluye de manera natural con el resto de la vivienda, reforzando esa sensación de hogar conectado y acogedor.

Uno de los elementos clave es la integración de una pequeña barra, que actúa como punto de encuentro. Este espacio no solo sirve para la preparación de alimentos, sino también para compartir momentos en familia. El almacenamiento ha sido otro de los aspectos cuidadosamente resueltos. Los armarios de gran capacidad permiten mantener el orden sin necesidad de recurrir a soluciones visibles que puedan recargar el ambiente. Todo tiene su lugar, pero nada invade el espacio visual.

Los electrodomésticos, por su parte, han sido seleccionados con un criterio claro: discreción y eficiencia. Sus líneas limpias y su integración en el mobiliario contribuyen a mantener esa estética depurada que define la cocina. En cuanto a la decoración, se ha optado por una aproximación sutil pero efectiva. Jarrones con flores frescas, utensilios de madera a la vista y textiles en tonos neutros aportan vida al espacio sin romper su equilibrio. Son pequeños gestos que humanizan la cocina y la hacen más cercana.