Los muebles blancos, la luminosidad natural, los tonos suaves y la integración de una zona de comedor convierten esta estancia el corazón de la vivienda

De puertas escamoteables y techos altos: la cocina "escondida" de Vicky Martín Berrocal

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Hay hogares que impresionan por sus dimensiones, otros por su diseño y algunos por la sensación de vida que transmiten. En el caso de la casa de Ion Aramendi y María Amores, lo que realmente conquista es la capacidad que tiene cada estancia para reflejar la personalidad de quienes la habitan. Su vivienda, situada en una exclusiva zona residencial al norte de Madrid, combina elegancia, funcionalidad y un estilo muy familiar que convierte cada rincón en un espacio acogedor.

El presentador de televisión y su esposa han creado un hogar donde el diseño contemporáneo convive con elementos llenos de historia y significado. La decoración, de inspiración minimalista, se enriquece gracias a detalles cuidadosamente seleccionados. La casa cuenta con cuatro habitaciones y amplios espacios comunes pensados para compartir tiempo juntos. Además, dispone de una agradable terraza que se ha convertido en una de las zonas favoritas de la familia durante los meses más cálidos. Sin embargo, existe otra estancia que compite directamente por ese protagonismo: la cocina.

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Como ocurre en muchos hogares, la cocina se ha transformado en el auténtico centro neurálgico de la vivienda. Un lugar donde se preparan comidas, se mantienen conversaciones, se organizan los horarios familiares y se crean algunos de los mejores recuerdos cotidianos. ¡Así es la cocinade Ion Aramendi y su mujer María Amores!

Una cocina amplia, práctica y diseñada para el día a día

La cocina suele ser una de las estancias más utilizadas de cualquier vivienda y, en el caso de la familia Aramendi-Amores, no es una excepción. Este espacio destaca por una distribución funcional que permite aprovechar cada metro cuadrado sin renunciar a la estética. Todo está pensado para facilitar las tareas diarias y para responder a las necesidades de una familia activa con niños pequeños.

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La elección de los materiales contribuye a crear una atmósfera serena y elegante. Los muebles satinados en color blanco aportan luminosidad y sensación de amplitud, mientras que las tonalidades arena introducen una nota cálida que evita cualquier sensación de frialdad.

La cocina está completamente equipada y cuenta con todos los elementos necesarios para el día a día familiar. Electrodomésticos integrados, amplias zonas de almacenamiento y superficies de trabajo generosas permiten mantener el orden y facilitar la preparación de las comidas.

La luz natural como gran protagonista del espacio

Si existe un elemento capaz de transformar completamente una estancia, ese es la luz natural. Y en la cocina de Ion Aramendi y María Amores, la luminosidad juega un papel absolutamente protagonista. Las amplias ventanas exteriores permiten que la luz entre de forma generosa durante gran parte del día, inundando el espacio y potenciando la sensación de amplitud. La elección cromática contribuye también a reforzar esta luminosidad.

La luz natural no solo mejora la percepción estética del espacio, sino que también influye en la manera en que se utiliza.

Un pequeño comedor donde se construyen los recuerdos familiares

Más allá de los electrodomésticos, los armarios y las superficies de trabajo, existe un rincón especialmente importante dentro de la cocina de Ion Aramendi, la zona de comedor integrada en la propia estancia. Se trata de un espacio más íntimo y funcional que permite a la familia disfrutar de las comidas cotidianas sin necesidad de utilizar el comedor principal de la vivienda.

Esta pequeña área se ha diseñado pensando especialmente en los niños. Es aquí donde desayunan antes de comenzar el día, donde meriendan al volver del colegio y donde muchas veces terminan la jornada compartiendo una cena tranquila junto a sus padres. Pero más allá de la funcionalidad, este pequeño comedor representa algo mucho más importante: un espacio para la convivencia.