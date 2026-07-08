Tradición, elegancia y calidez se entrelazan en este espacio único de la finca familiar

La cocina con vistas al jardín de Garbiñe Muguruza: con isla y distribución práctica

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La cocina de Lourdes Montes y Fran Rivera es sin duda un espacio donde cada elemento parece elegido con intención, donde la tradición dialoga con la elegancia y donde la calidez se convierte en protagonista absoluta.

Ubicada en la finca familiar del torero en Málaga, esta cocina luminosa y acogedora combina con maestría elementos clásicos y tradicionales, como los azulejos de inspiración andaluza y los muebles de madera. El resultado es una estancia con alma, profundamente conectada con el carácter del sur y con la personalidad de quien la habita.

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La pasión de Lourdes Montes por la decoración se percibe en cada rincón. No hay nada improvisado, cada textura, cada color, cada objeto responde a una visión estética clara y refinada. Su cocina se convierte así en el reflejo más fiel de su esencia, un lugar donde la elegancia no resulta impostada, sino natural, y donde la creatividad se integra con armonía en la vida cotidiana.

Acogedora, elegante y pensada para vivirla

La cocina de Lourdes Montes destaca por su equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética. Amplia, luminosa y profundamente acogedora, se presenta como un espacio donde la vida fluye con naturalidad. No es casualidad que Lourdes haya posado en ella en numerosas ocasiones, este rincón resume a la perfección su gusto por los interiores cuidados y con personalidad.

Uno de los aspectos más llamativos es su distribución abierta y generosa, que permite moverse con comodidad y disfrutar del espacio sin limitaciones. Los grandes ventanales juegan un papel esencial, no solo por la luz que aportan, sino también por la conexión visual con el exterior, algo que siempre suma en cualquier estancia.

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La combinación de azulejos y muebles de madera marca el tono decorativo de la cocina. Mientras los primeros aportan frescura y tradición, los segundos introducen calidez y solidez. Este diálogo entre materiales crea un ambiente equilibrado, donde nada resulta excesivo.

En el centro de la estancia, una enorme mesa blanca se erige como el punto de encuentro familiar. Más allá de su función práctica, esta pieza simboliza la esencia del hogar: un lugar donde reunirse, compartir y disfrutar. Es fácil imaginar largas sobremesas, desayunos tranquilos o cenas improvisadas en torno a ella.

Azulejos de inspiración andaluza: el alma decorativa del espacio

Si hay un elemento que define la identidad de esta cocina, son sin duda los azulejos. De inspiración andaluza, en tonos blancos y azules, aportan carácter y personalidad, convirtiéndose en el hilo conductor de toda la decoración.

Estos azulejos, con sus intrincados patrones geométricos y florales, evocan la tradición cerámica de Málaga y remiten inevitablemente a los patios andaluces, donde la frescura y la estética conviven en perfecta armonía. No son solo un revestimiento: son una declaración de intenciones.

La decoración rústica encuentra aquí su máxima expresión, pero siempre desde una perspectiva cuidada y elegante. La amplia mesa blanca situada en el centro de la cocina permite reunir a numerosos comensales, reforzando ese carácter social y familiar del espacio.

Las paredes, además de los azulejos, se enriquecen con detalles decorativos como platos tradicionales colocados estratégicamente, tanto sobre la encimera de la campana como en otros puntos clave. Este recurso aporta un aire distintivo, casi artesanal, que refuerza la identidad de la cocina.

Pero si hay un detalle especialmente interesante es la combinación de estos azulejos con los muebles de madera. Algunos de ellos incorporan incrustaciones de cerámica en sus puertas, un guiño artesanal que eleva el conjunto y lo hace único.

La madera, presente también en las hojas de las ventanas, dialoga con el suelo en tonos marrones, creando una continuidad visual que aporta calidez. Cada elemento parece pensado para encajar con el siguiente, generando una sensación de armonía difícil de lograr.

Detalles con personalidad: el arte de cuidar cada rincón

Si algo define la cocina de Lourdes Montes es la atención al detalle. Cada elemento parece haber sido seleccionado con precisión, no solo por su función, sino también por su capacidad para aportar belleza y carácter.

Las vajillas de cerámica artesanal son un ejemplo perfecto. Colocadas a la vista, no se esconden, sino que se convierten en parte activa de la decoración. Lo mismo ocurre con los utensilios de cobre, que aportan un aire vintage y evocan la cocina tradicional de toda la vida.

El menaje colgado en la pared no solo resulta práctico, sino que también añade dinamismo visual. Una gran tetera, piezas de cerámica distribuidas en estanterías, pequeños objetos cuidadosamente elegidos… todo contribuye a crear un espacio lleno de matices.