Las cenas y comidas de Navidad están cada vez más cerca y son muchas personas las que empiezan a preparar mentalmente aperitivos, primeros, segundos y postres. Una ardua tarea no apta para muchos a los que no se les ve por la cocina en ningún momento del año. La Navidad trae consigo no solo una agenda apretada, también la organización de los ágapes con familia y amigos. Las mesas se llenan de comida, platos típicos de la época que se servirán para amenizar comidas y cenas.