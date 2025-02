Menú afrodisíaco para San Valentín: ¿y si resulta que funciona?

El chocolate es uno de los alimentos que más fama tiene entre los que buscan el aumento de la libido y aunque la ciencia no lo asegura, lo cierto es que es tan delicioso y sugerente que no puede faltar. Las ideas de postres bañados en chocolate sobran, lo que no sobrará en la mesa este San Valentín es una marquise de chocolate y frutos rojos. ¿Hay algo más romántico que un postre francés de chocolate?