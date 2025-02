La cantidad de bocadillos que hay en España es tal que es difícil elegir entre tantos, pero sí que hay algunos que marcan la diferencia. Este es el caso del bocadillo Almussafes, un clásico de la zona de Valencia en general y de Almussafes en particular, donde la cultura del almuerzo es todo un ritual.

Todo clásico de la zona de Valencia, uno de los básicos del 'esmorzaret' valenciano. Un bocadillo Almussafes, no es otra cosa que un bocadillo de sobrasada, queso y cebolla. El 'esmorzaret' no es solo una comida, sino una expresión cultural de Valencia, una pausa en la jornada que se disfruta con pasión, dedicación y con bocadillos tan deliciosos como este. Esta dinámica tiene su origen en el campo donde, tras el duro trabajo de labranza de la mañana se iba a almorzar a los locales o se llevaba un bocadillo y solo consumían la bebida acompañada de un aperitivo. Además, este particular 'aperitivo' se cierra con el 'cremaet', un café con ron. En este carajillo valenciano se flambea el licor con canela, azúcar y limón y luego se añade el espresso obteniendo un bonito café capeado.