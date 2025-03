Salchichas caseras: la receta para hacerlas saludables ideal para las cenas

La cena suele ser una de las comidas más olvidadas. No porque nos la saltemos, sino porque en muchas ocasiones no se le dedica tanto tiempo como a la comida de mediodía, con un resultado que en ocasiones acaba con cenas que no son del todo saludables. Sin embargo, se puede cenar sano con preparaciones rápidas que le van a encantar a adultos, adolescentes y niños y que no requieren de mucho tiempo de preparación, como las salchichas saludables caseras que nos trae María Marín en un nuevo vídeo del formato ‘Cenas para peques’.