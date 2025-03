Jordi Roca es el encargado de los postres de El Celler de Can Roca , el famosísimo restaurante que tiene junto a sus hermanos, Joan y Josep, y que acumula multitud de galardones: tres estrellas Michelin, una estrella verde Michelin, tres soles Repsol y el reconocimiento de ser el mejor restaurante del mundo según la lista de 50 Best en dos ocasiones. El chef no solo crea pasteles y dulces, como demuestra en el nuevo libro que ha publicado en colaboración con sus sobrinos, Marc Roca y Martí Roca .

Los tres son los autores de ‘La nevera medio llena: Aquí no se tira nada’, un libro de recetas que propone “ideas geniales, sencillas, rápidas y económicas para cocinar con lo poco que tengamos en la nevera, que por vacía que parezca, seguro que está medio llena”. La obra comparte sugerencias para aprovechar las sobras, así como esos alimentos que a veces se quedan en la nevera y con los que no sabes muy bien qué hacer, o soluciones para cuando has calculado mal las medidas y no quieres desperdiciar comida. A continuación encontrarás algunos ejemplos de este tipo de platos, que definen como “extraordinariamente creativos y sencillos con ingredientes sorprendentes”.