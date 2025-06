Las chucherías caseras y saludables son una excelente alternativa para disfrutar de un dulce

Una receta sencilla y divertida que es perfecta para hacer en familia con los más golosos

Las chucherías son capaces de transportarnos a nuestra más tierna infancia. No siempre le hincamos el diente a una chuchería, ya que siempre se tiene en mente que no son del todo buenas, lo que no quita que de vez en cuando nos demos ese capricho. La buena noticia es que existen recetas para hacer chuches sin contar casi calorías y llevarnos directos a nuestros tiernos recuerdos.

Las chucherías caseras y saludables son una excelente alternativa para disfrutarlas. Las lenguas de sandía son una de las muchas opciones que tenemos de comer una chuchería 100% natural, elaborada únicamente con fruta, en este caso con sandía. Una receta muy fácil de hacer y es un buen sustituto de la fruta fresca, perfecta también para dar fruta a los más pequeños de la casa.

Es tan sencillo como hacer un puré de sandía sin pepitas, escurrirlo bien con un colador fino, que apenas tenga agua, meterlo en el horno y tener bastante paciencia, pues se tiene que hornear varias horas hasta que ya no esté húmedo, y al poner el dedo esté un poco pegajoso, puedes darle la vuelta para que se quede la misma textura por ambos lados. Una vez fuera del horno, se deja enfriar y se corta a tiras y enrolla las tiras, para que te queden paquetitos.

No son solo una chuche deliciosa, sino que además es mucho más saludable si las comparamos con las que llevan todo tipo de azúcares refinados y aditivos. La sandía es rica en vitaminas y antioxidantes, y el uso de endulzantes naturales como el eritritol ayuda a mantener bajos los niveles de azúcar sin perder sabor.

Receta lenguas de sandía

Ingredientes

1/2 sandía

Zumo de medio limón

Endulzante al gusto (eritritol recomendado)

Paso a paso