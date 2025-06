Daniel Brito 19 JUN 2025 - 12:30h.

Puedes aprovechar las cáscaras de la zanahoria para hacer recetas, como este snack saludable

Se trata de una receta sencilla y que le va a gustar a toda la familia

Compartir







Cuando hacemos cualquier plato con zanahorias sin darnos cuenta estamos desechando la piel. Puede que creas que no pasa por hacerlo porque no hay forma de aprovecharla, pero estás tirando una parte importante de la verdura que te puede servir para otros platos e incluso para usarlas fuera de la cocina. Así que la próxima vez que vayas a pelar las zanahorias no tires a la basura su piel porque de ella puedes sacar un snack riquísimo y saludable que te va a encantar.

Con esto no solo se evita el desperdicio de alimentos, sino que también se puede aprovechar para obtener los beneficios que contiene la piel de la zanahoria, que entre otras cosas es rica en una gran concentración de fibra, diferentes minerales, como el potasio, el magnesio o el hierro, o vitaminas como la A o la C. Además, cuenta con una gran presencia de antioxidantes esenciales para nuestra salud.

PUEDE INTERESARTE La receta para hacer unos rollitos de primavera sin gluten con el mismo sabor e igual de crujientes

¿Cómo aprovecharla?

No tienes que hacer nada especial para aprovechar la piel de las zanahorias. Simplemente debes limpiarlas bien antes de pelarlas con un pelador o un cuchillo y conservar esos restos que hasta ahora desechabas en la basura, pero que vas a poder aprovechar de diferentes maneras, como con unos chips crujientes que serán un snack perfecto.

Cómo hacer chips crujientes de zanahoria Dificultad Baja Tiempo 20 min. Ingredientes Piel de zanahorias

Aceite de oliva

Una pizca de sal Elaboración El paso a paso Lava bien las zanahorias y pélalas. Seca la piel bien para quitar la humedad y repártela por una fuente de horno. Añade un poco de aceite de oliva y una pizca de sal al gusto. Hornea a 200ºC durante unos minutos hasta que notes que ya están crujientes y vigilando que no se quemen.

PUEDE INTERESARTE El alimento que equilibra las hormonas y mejora la piel

Otros usos de la piel de la zanahoria

También puedes hacer otras cosas más allá de los chips crujientes de zanahoria, como añadir esas cáscaras a la cazuela cuando estás preparando un caldo de verduras con el que lograrás darle un poco más de sabor. Además, ahora que es verano y probablemente te hagas más de un batido de frutas también puedes incorporar las cáscaras en ellos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y si quieres una última opción, las cáscaras van a ser un alimento espectacular para tus plantas, como algunas de las que tienes por la cocina. La piel de la zanahoria puede convertirse en abono para esas plantas incorporándola al compost que le dará un aspecto más radiante a tus plantas.