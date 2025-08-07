La receta de patatas fritas al microondas con la que te ahorras muchas calorías

Según el chef Daniel del Toro se trata de patatas crujientes no fritas

Una opción muy sana que cada uno puede condimentar como más le guste

No hay nada en el mundo como el placer de meterse en la boca una crujiente, sabrosa y deliciosa patata frita. Abrir una bolsa de chips supone siempre el mayor de los gozos desde la primera hasta la última miga de la esquina de la bolsa. Un auténtico vicio que la ha convertido en uno de los snacks más internacionales y populares del mundo que después de la receta de hoy no vas a dudar en hacer en tu propia casa. No hay misterio: buen género, un corte fino, un microondas y sal.

Esta es una de las recetas más fáciles que existen. Se trata de cocinar unas patatas normales y corrientes en el microondas de manera que nos queden como si fueran unas auténticas patatas de bolsa. Y lo cierto es que el resultado da bastante el pego, y se pueden condimentar a gusto del consumidor. Detrás de esta receta ligera está el chef Daniel de Toro, quien, con tan solo tres ingredientes, una mandolina y un microondas ha hecho magia en seis minutos.

Hacer patatas chips ligeras y sin usar apenas aceite es posible con el microondas, un aliado al que se le puede sacar mucho partido. Estas patatas fritas ligeras son el ejemplo perfecto del "mínimo esfuerzo-máximo disfrute". Quedan tan crujientes como las de bolsa, pero son más ligeras pues apenas llevan aceite. Como él dice, son patatas crujientes, no fritas. Solo tenemos que cortar las patatas muy muy finas después de pelarlas y, el truco, secarlas muy bien con papel absorbente. Les añadimos el aceite y lo repartimos bien por todas partes y las cocinamos en el microondas hasta seis minutos dándoles la vuelta a la mitad del tiempo.

Si tienes invitados en casa y les quieres sorprender con un rico aperitivo, te animamos a que pruebes a hacer esta deliciosa receta fit para disfrutar sin remordimientos.

Receta de patatas crujientes no fritas

Ingredientes

Patata nueva de tamaño mediano

Sal

Aceite de oliva

Especias al gusto (opcional)

Paso a paso