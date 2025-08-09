Cómo hacer un buen calimocho casero para tus sobremesas veraniegas

Daniel Brito 09 AGO 2025 - 12:00h.

Un calimocho bien hecho, con buena compañía en pleno verano es un placer refrescante para el paladar

Hay quien está a favor y quien está en contra, pero lo cierto es que el calimocho (también conocido como calimotxo o kalimotxo) ha conseguido dar la vuelta al mundo como un cóctel sencillo, pero con su complejidad, que acompaña a muchos grupos de amigos en sus noches veraniegas. Su origen parece estar en el País Vasco, y no debe confundirse con el tinto de verano o la sangría, aunque ya existía en España en los años 20 del siglo pasado, pero no era muy popular, ya que el refresco de cola no se había asentado demasiado en nuestro país.

No obstante, el nacimiento del calimocho que hoy conocemos, la mezcla de vino tinto con cola, surgió en las fiestas de 1972 de San Nicolás del Puerto Viejo de Algorta en Getxo. En aquel momento se compraron 2.000 litros de vino tinto que se picaron y para aprovecharlo probaron a mezclaron con refresco de cola, logrando encontrar las medidas perfectas para disimular el mal sabor del vino.

El éxito fue tal que se popularizó en todo el País Vasco y en Navarra, pasando a partir de la década de los 80 a otras regiones del norte de España y luego a todo el país y el resto del mundo, siendo conocido también como Rioja Libre, Mochete, Tincola, Cuba Libre del Pobre o Cubata del obrero.

Sin duda es una mezcla perfecta para cualquier aperitivo o quedada entre amigos que se prepara rápido y sin mayor complicación.

Cómo hacer un calimocho para el verano Personas 6 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 litro de vino tinto

1 litro de refresco de cola

Hielo

Limón en rodajas Elaboración Paso a paso En un recipiente amplio echa el vino tinto. Después añade el hielo para que empiece a enfriar. Seguidamente añade el refresco de cola. Lo ideal es que el vino y la cola tengan proporciones iguales, aunque se puede modificar según los gustos. Sirve en vasos anchos con una rodaja de limón para decorar. Disfruta de tu refrescante calimocho.

¿Qué vino escoger?

Para hacer un calimocho hay alguna que otra polémica en la elección del mejor vino para hacer el cóctel, ya que hay quien utiliza un crianza y quien se decanta por un merlot afrutado, aunque también están los que prefieren usar el vino más normal y estándar para prepararlo. En general todo va según los gustos de cada cual, pero lo ideal seria un vino joven con toques afrutados y a madera.