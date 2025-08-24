Daniel Brito 24 AGO 2025 - 10:00h.

Para aprovechar que los higos están de temporada, también puedes hacer una rica ensalada con ellos

La ensalada de garbanzos crujientes perfecta para variar en verano

Si por algo se caracteriza agosto es porque podemos encontrar una gran variedad de frutas y verduras en el mercado que, por tiempo limitado, vamos a poder disfrutar. Una de ellas son los higos, que hay que aprovechar para comer ahora porque en poco tiempo se acabará su época y habrá que esperar otro año para poder hincarles el diente. Y si estás cansado de comerte unos cuantos como postre tras la comida, te mostramos una combinación ideal para ponerlos como plato principal en una deliciosa ensalada.

Sin duda los higos son una de las grandes frutas del verano y, si tienes la oportunidad de comértelos debajo de la higuera recién cogidos, el placer es mayor. Se pueden comer de muchas formas, pero a veces por pereza los ingerimos tal cual.

No obstante, con ellos se pueden hacer riquísimas mermeladas para aprovecharlos si ya están pasados, añadirlos a alguna salsa o convertirlos en el protagonista de la ensalada que te vas a preparar, que es la receta que te damos hoy.

En menos de 15 minutos tendrás una ensalada de higos espectacular, que contrastará a la perfección con el sabor del jamón serrano y el del queso de cabra que los acompañarán. Fácil, rápida y sin duda un plato estrella para todo el que tenga la oportunidad de deleitarse.

