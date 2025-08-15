Tres recetas facilísimas con higos ahora que están en temporada
La corta temporada de esta fruta hace que sea una fruta muy codiciada para múltiples recetas
El higo es una fruta dulce y deliciosa de la que podemos disfrutar durante los meses de calor, ya que su cosecha tiene lugar entre agosto y septiembre. Es una fruta muy apreciada, de exterior verde pálido o negro, pulpa blanquecina o rosa y diminutas semillas interiores. Su sabor destaca por ser dulce y jugoso, son idóneos para tomar solos o incorporar a recetas como ensaladas, tartas y mermeladas.
Son perfectos para darle un punto original y exótico a las ensaladas. Están riquísimos combinados con queso, platos de carne o pescado. Por ejemplo, hojaldre de higos con miel, en carpaccio o con jamón y queso. Es una fruta que tiene mucho que aportar en la cocina y no solo en postres y dulces. Os dejamos tres recetas sencillas y muy ricas con las que disfrutar y sorprender a partes iguales.
Hojaldre de higos con queso y miel
Ingredientes
- 1 lámina de hojaldre
- 10-12 higos maduros
- 100 gramos de queso Gorgonzola
- 50 gramos de nueces peladas
- 1 huevo
- Miel
Paso a paso la receta
- Divide el hojaldre en 6 partes iguales.
- En cada rectángulo marca un borde separado unos 2 cm. Pincha el interior con un tenedor para que no suba la masa.
- Pincela con huevo batido los bordes de los rectángulos.
- Precalentar el horno a 200 grados.
- Lamina los higos y colócalos en el centro de los rectángulos. Pon el queso alrededor de los higos.
- Hornea a 200 grados durante 20 min.
- Decora con las nueces y la miel.
Higos con queso en airfrier
Ingredientes
- Higos
- Queso Camembert
- Jamón serrano
- Romero
- Miel
Paso a paso
- Corta los higos en cruz sin llegar hasta el final.
- En el hueco que queda en medio mete el queso.
- Envuélvelos en jamón serrano como te enseño en el vídeo.
- Llévatelos a tu freidora de aire 10 minutos a 180° C.
- Termina echando romero seco por encima y un poco de miel.
Carpaccio de higos
Ingredientes
- 8 higos
- Sal y pimienta
- 1 cdta de olivada
- 1 cda de limón
- 2 cdas de aceite de oliva
- Alcaparras
- 1 cda de queso crema vegano
- Pistachos picados
Paso a paso
- Lavar y pelar y abrir los higos por la mitad.
- Colocar las mitades sobre un papel vegetal y colocar otro encima. Machacar con cuidado hasta conseguir una capa de higos fina. Congelar.
- Prepara el aderezo.
- Una vez congelada la capa de higos, colócala sobre una bandeja y salpiménta.
- Reparte el aderezo por encima, las alcaparras, el queso crema con ayuda de una manga pastelera o de una bolsita y acaba con los pistachos picados.
Propiedades de los higos
Los higos son en su mayoría agua, y son frutas energéticas y ricas en hidratos de carbono y fibra, lo que les tribuye un sinfín de beneficios, entre los que destacan:
- Llenos de energía. Los deportistas y las personas que llevan una vida muy activa encontrarán en los higos una gran fuente de energía, por su contenido en azúcares. No obstante, si no hacemos mucho deporte es mejor tomarlos con moderación.
- Beneficios cardiovasculares. Los higos son una fuente de potasio, que ayuda a que el ritmo cardíaco se mantenga constante. Son ricos en fibra que, además de saciante, ayuda a controlar el nivel de glucosa y colesterol en sangre.
- Huesos más fuertes. Aunque parezca mentira, los higos contienen más calcio que la leche o un yogur, siendo muy beneficiosos en la protección del sistema óseo y en la prevención de la osteoporosis.
- Cuidan la piel. El fruto de la higuera contiene una sustancia vegetal muy utilizada en el tratamiento de afecciones cutáneas, como la psoriasis.