La corta temporada de esta fruta hace que sea una fruta muy codiciada para múltiples recetas

Las frutas y verduras de temporada de agosto para llenar de color tu despensa

Compartir







El higo es una fruta dulce y deliciosa de la que podemos disfrutar durante los meses de calor, ya que su cosecha tiene lugar entre agosto y septiembre. Es una fruta muy apreciada, de exterior verde pálido o negro, pulpa blanquecina o rosa y diminutas semillas interiores. Su sabor destaca por ser dulce y jugoso, son idóneos para tomar solos o incorporar a recetas como ensaladas, tartas y mermeladas.

Son perfectos para darle un punto original y exótico a las ensaladas. Están riquísimos combinados con queso, platos de carne o pescado. Por ejemplo, hojaldre de higos con miel, en carpaccio o con jamón y queso. Es una fruta que tiene mucho que aportar en la cocina y no solo en postres y dulces. Os dejamos tres recetas sencillas y muy ricas con las que disfrutar y sorprender a partes iguales.

Hojaldre de higos con queso y miel

Ingredientes

1 lámina de hojaldre

10-12 higos maduros

100 gramos de queso Gorgonzola

50 gramos de nueces peladas

1 huevo

Miel

Paso a paso la receta

Divide el hojaldre en 6 partes iguales. En cada rectángulo marca un borde separado unos 2 cm. Pincha el interior con un tenedor para que no suba la masa. Pincela con huevo batido los bordes de los rectángulos. Precalentar el horno a 200 grados. Lamina los higos y colócalos en el centro de los rectángulos. Pon el queso alrededor de los higos. Hornea a 200 grados durante 20 min. Decora con las nueces y la miel.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Higos con queso en airfrier

Ingredientes

Higos

Queso Camembert

Jamón serrano

Romero

Miel

Paso a paso

Corta los higos en cruz sin llegar hasta el final. En el hueco que queda en medio mete el queso. Envuélvelos en jamón serrano como te enseño en el vídeo. Llévatelos a tu freidora de aire 10 minutos a 180° C. Termina echando romero seco por encima y un poco de miel.

Carpaccio de higos

Ingredientes

8 higos

Sal y pimienta

1 cdta de olivada

1 cda de limón

2 cdas de aceite de oliva

Alcaparras

1 cda de queso crema vegano

Pistachos picados

Paso a paso

Lavar y pelar y abrir los higos por la mitad. Colocar las mitades sobre un papel vegetal y colocar otro encima. Machacar con cuidado hasta conseguir una capa de higos fina. Congelar. Prepara el aderezo. Una vez congelada la capa de higos, colócala sobre una bandeja y salpiménta. Reparte el aderezo por encima, las alcaparras, el queso crema con ayuda de una manga pastelera o de una bolsita y acaba con los pistachos picados.

Propiedades de los higos

Los higos son en su mayoría agua, y son frutas energéticas y ricas en hidratos de carbono y fibra, lo que les tribuye un sinfín de beneficios, entre los que destacan: