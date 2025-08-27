Recetas para desayunar, comer y cenar si tienes SIBO recomendadas por dos expertas

Daniel Brito 27 AGO 2025 - 08:30h.

Las expertas en SIBO Asun González y Carmen Salas nos dan tres recetas perfectas para quienes tienen SIBO

Se trata de preparaciones ideales para quienes tienen problemas digestivos, pero también para quien no ha manifestado ninguna dolencia

Compartir







El SIBO, de las siglas Small Intestinal Bacterial Overgrowth, es algo de lo que hemos oído hablar en los últimos años con mayor frecuencia para concienciar sobre la salud y las dolencias gastrointestinales y conocer mejor cómo afectan los alimentos al organismo de cada uno. Eso es lo que explican en ‘¿Qué como con SIBO?’ (Alienta) la bióloga y asesora nutricional especializada en salud digestiva Asun González, y la fisioterapeuta y divulgadora sobre salud, alimentación y nutrición Carmen Salas, conocida en redes sociales como ‘Spicy Krmen’.

Las dos autoras del libro hacen a lo largo de sus páginas un recorrido sobre cómo la dieta afecta al sistema digestivo, además de proponer hasta 60 recetas antiinflamatorias para ayudar a proteger la salud intestinal mientras se sigue comiendo rico y sano.

Para hacerlo más fácil, las dos autoras nos proponen tres recetas: una para desayunar, otra para comer a mediodía y otra perfecta para la cena. "Para quienes busquen un desayuno completo proponemos un pan keto antiinflamatorio acompañado de un par de huevos y una compota de manzana y ghee", explican.

Mientras tanto, para comer se decantan por "opciones muy sencillas, como un papillote de boquerones con especias y aceitunas, que aporta proteína de alto valor biológico y grasas omega". Como colofón final en la cena, "lo ideal sería algo más ligero como una crema de calabaza, zanahoria y jengibre hecha con caldo de huesos acompañada con un muffin salado".

PUEDE INTERESARTE Los tres alimentos clave en la dieta de una persona con SIBO, según dos expertas

Para desayunar: Pan keto antiinflamatorio Personas 1 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 huevo

25 gramos de harina de almendra

2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

1 gramo de polvo de hornear

Media cucharadita de hierbas provenzales y de cúrcuma

Sal y pimienta al gusto

Hierbas provenzales y semillas para decorar Elaboración Paso a paso Hay que batir el huevo junto al aceite. Posteriormente mezcla todos los ingredientes en un tupper pequeño apto para microondas previamente engrasado. Cocina en el microondas a máxima potencia durante 90 segundos. Sácalo y deja enfriar para después desmoldarlo. Córtalo a la mitad y tuéstalo para luego rellenarlo con lo que más te guste.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Compota de manzana con ghee y canela Personas 2 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 150 gramos de manzanas reinetas

Agua

El zumo de medio limón

10 gramos de ghee

Endulzante al gusto

Canela

Sal Elaboración Cómo hacer la compota Lava las manzanas y córtalas en forma de cubos. Derrite en un cazo pequeño una cucharada sopera de ghee y añade la manzana. Deja que se tueste y caramelice durante unos minutos a fuego bajo. Añade la canela, el zumo de limón, un poco de sal y el endulzante elegido. Tapa la cazuela y deja cocer entre 5 y 10 minutos removiendo. Retira cuando haya espesado y haya cogido un tono acaramelado y deja enfriar antes de consumir.

Para comer: papillote de boquerones Personas 2 pax. Tiempo 25 min. Dificultad Baja Ingredientes 10-15 boquerones frescos

1 tomate

12 aceitunas negras cortadas en rodajas

Un puñado de perejil

1 cucharada sopera de cebollino cortado

5 nueces de macadamia troceadas

La ralladura de medio limón

Una cucharada de aceite de oliva virgen extra infusionado con ajo

1 chorro de medio limón y su ralladura

Media cucharadita de sésamo negro

Una cucharadita de vinagre Elaboración Paso a paso Precalienta el horno a 200ºC. Sobre papel de horno haz una cama de rodajas finas de tomate junto a parte de las aceitunas y salpimienta. Encima pon los boquerones abiertos en libro y con la piel hacia abajo. Añade por encima las hierbas, las nueces de macadamia, el sésamo y el resto de las aceitunas. Para la vinagreta Mezcla la cucharada de aceite de oliva infusionada con ajo, el chorrito de zumo de limón, la ralladura del limón y la cucharada de vinagre. Una vez bien mezclado, echa por encima. Tapa con papel de horno o de aluminio haciendo un saquito. Hornea entre 10 y 15 minutos a 200ºC.