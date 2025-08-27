Recetas para desayunar, comer y cenar si tienes SIBO recomendadas por dos expertas
Las expertas en SIBO Asun González y Carmen Salas nos dan tres recetas perfectas para quienes tienen SIBO
Se trata de preparaciones ideales para quienes tienen problemas digestivos, pero también para quien no ha manifestado ninguna dolencia
El SIBO, de las siglas Small Intestinal Bacterial Overgrowth, es algo de lo que hemos oído hablar en los últimos años con mayor frecuencia para concienciar sobre la salud y las dolencias gastrointestinales y conocer mejor cómo afectan los alimentos al organismo de cada uno. Eso es lo que explican en ‘¿Qué como con SIBO?’ (Alienta) la bióloga y asesora nutricional especializada en salud digestiva Asun González, y la fisioterapeuta y divulgadora sobre salud, alimentación y nutrición Carmen Salas, conocida en redes sociales como ‘Spicy Krmen’.
Las dos autoras del libro hacen a lo largo de sus páginas un recorrido sobre cómo la dieta afecta al sistema digestivo, además de proponer hasta 60 recetas antiinflamatorias para ayudar a proteger la salud intestinal mientras se sigue comiendo rico y sano.
Para hacerlo más fácil, las dos autoras nos proponen tres recetas: una para desayunar, otra para comer a mediodía y otra perfecta para la cena. "Para quienes busquen un desayuno completo proponemos un pan keto antiinflamatorio acompañado de un par de huevos y una compota de manzana y ghee", explican.
Mientras tanto, para comer se decantan por "opciones muy sencillas, como un papillote de boquerones con especias y aceitunas, que aporta proteína de alto valor biológico y grasas omega". Como colofón final en la cena, "lo ideal sería algo más ligero como una crema de calabaza, zanahoria y jengibre hecha con caldo de huesos acompañada con un muffin salado".
Para desayunar: Pan keto antiinflamatorio
Ingredientes
- 1 huevo
- 25 gramos de harina de almendra
- 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra
- 1 gramo de polvo de hornear
- Media cucharadita de hierbas provenzales y de cúrcuma
- Sal y pimienta al gusto
- Hierbas provenzales y semillas para decorar
Elaboración
Paso a paso
Hay que batir el huevo junto al aceite.
Posteriormente mezcla todos los ingredientes en un tupper pequeño apto para microondas previamente engrasado.
Cocina en el microondas a máxima potencia durante 90 segundos.
Sácalo y deja enfriar para después desmoldarlo.
Córtalo a la mitad y tuéstalo para luego rellenarlo con lo que más te guste.
Compota de manzana con ghee y canela
Ingredientes
- 150 gramos de manzanas reinetas
- Agua
- El zumo de medio limón
- 10 gramos de ghee
- Endulzante al gusto
- Canela
- Sal
Elaboración
Cómo hacer la compota
Lava las manzanas y córtalas en forma de cubos.
Derrite en un cazo pequeño una cucharada sopera de ghee y añade la manzana.
Deja que se tueste y caramelice durante unos minutos a fuego bajo.
Añade la canela, el zumo de limón, un poco de sal y el endulzante elegido.
Tapa la cazuela y deja cocer entre 5 y 10 minutos removiendo.
Retira cuando haya espesado y haya cogido un tono acaramelado y deja enfriar antes de consumir.
Para comer: papillote de boquerones
Ingredientes
- 10-15 boquerones frescos
- 1 tomate
- 12 aceitunas negras cortadas en rodajas
- Un puñado de perejil
- 1 cucharada sopera de cebollino cortado
- 5 nueces de macadamia troceadas
- La ralladura de medio limón
- Una cucharada de aceite de oliva virgen extra infusionado con ajo
- 1 chorro de medio limón y su ralladura
- Media cucharadita de sésamo negro
- Una cucharadita de vinagre
Elaboración
Paso a paso
Precalienta el horno a 200ºC.
Sobre papel de horno haz una cama de rodajas finas de tomate junto a parte de las aceitunas y salpimienta.
Encima pon los boquerones abiertos en libro y con la piel hacia abajo.
Añade por encima las hierbas, las nueces de macadamia, el sésamo y el resto de las aceitunas.
Para la vinagreta
Mezcla la cucharada de aceite de oliva infusionada con ajo, el chorrito de zumo de limón, la ralladura del limón y la cucharada de vinagre.
Una vez bien mezclado, echa por encima.
Tapa con papel de horno o de aluminio haciendo un saquito.
Hornea entre 10 y 15 minutos a 200ºC.
Para cenar: crema de calabaza, zanahoria y jengibre
Ingredientes
- 200 gramos de calabaza
- 80 gramos de zanahorias
- 400 mililitros de caldo vegetal
- 1 cucharada de asafétida, de cominos negros, de aceite de coco y de semillas de calabaza tostadas
- Media cucharada de semillas de hinojo
- Media cucharada de harissa
- 1 rodaja de cúrcuma y jengibre frescos
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 huevo cocido
Elaboración
Paso a paso
Pela, trocea y asa la calabaza y las zanahorias con un poco de aceite durante 30 minutos a 200ºC.
Pásalas a una olla junto a las semillas de hinojo, la asafétida, la harissa, la cúrcuma y el jengibre y una cucharada de aceite de coco.
Añade el caldo vegetal o de huesos hasta cubrir, tapa y deja cocer unos 10.15 minutos.
Tritura todo y salpimienta.
Sirve añadiendo las semillas de calabaza tostadas, el jengibre rallado y cominos negro.
Para hacerlo más nutritivo puedes acompañarlo de un huevo cocido.