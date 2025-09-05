Iván Fuente 05 SEP 2025 - 16:00h.

Esta sorprendente receta es de origen coreano y está para chuparse los dedos

Tocinos de cielo, ¿un clásico pasado de moda? La receta para recuperar un sabor de la infancia

Compartir







Desde el lejano oriente han llegado multitud de influencias, modas y tendencias. Un influjo del que, como es lógico, no ha escapado la gastronomía. Una de esas novedades que han llegado desde Asia son estas patatas fritas con miel y mantequilla. Un producto que surgió en Corea del Sur y que hace una década causó auténtico furor en el país. Tanto es así que la empresa encargada de su comercialización tuvo que suspender temporalmente los pedidos, ya que su capacidad de producción no daba abasto para satisfacer la creciente demanda.

Esto, unido a la enorme viralización del producto hizo que muchos famosos se lanzaran a hacer esta receta en sus casas. No es complicada y se hace relativamente rápido. Os lo contamos.