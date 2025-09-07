Iván Fuente 07 SEP 2025 - 13:00h.

Esta receta es ideal para cualquier época del año: fresca, rápida y saludable

La ensalada de garbanzo crujientes perfecta para este verano

El calor del verano hace que a la hora de comer busquemos opciones frescas, rápidas y ligeras. Que nos sacien, pero que no nos pesen en el estómago y nos obliguen a una lenta digestión o nos generen esa incómoda sensación de hinchazón.

Y es que en esta época en la que el calor aún está entre nosotros muchos cometemos pequeños (o grandes) excesos que en no pocas ocasiones acarrean una sensación de hinchazón o inflamación abdominal muy incómoda. Este malestar, conocido como distensión abdominal, suele estar ocasionado por la acumulación de gases o líquidos en el estómago. A veces, puede ser indicativo de una enfermedad, pero es más habitual que tenga que ver con lo que comemos y bebemos que con cualquier otra cosa.

Para tratar de evitar esta incómoda sensación hay que tener especial cuidado con lo que ingerimos, evitando los lácteos, las bebidas carbonatadas, el alcohol o ciertos tipos de carne. En ese sentido hoy os proponemos una receta sabrosa, fresca, ideal para el verano y que además ayuda a evitar esa dichosa sensación de hinchazón.