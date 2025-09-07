Logo de GastroGastro
Ensaladilla rusa antiinflamatoria: la receta para disfrutar mientras te cuidas

Esta receta de ensaladilla rusa te ayudará a mejorar esa incómoda sensación de hinchazón.
Esta receta de ensaladilla rusa te ayudará a mejorar esa incómoda sensación de hinchazón.
El calor del verano hace que a la hora de comer busquemos opciones frescas, rápidas y ligeras. Que nos sacien, pero que no nos pesen en el estómago y nos obliguen a una lenta digestión o nos generen esa incómoda sensación de hinchazón. 

Y es que en esta época en la que el calor aún está entre nosotros muchos cometemos pequeños (o grandes) excesos que en no pocas ocasiones acarrean una sensación de hinchazón o inflamación abdominal muy incómoda. Este malestar, conocido como distensión abdominal, suele estar ocasionado por la acumulación de gases o líquidos en el estómago. A veces, puede ser indicativo de una enfermedad, pero es más habitual que tenga que ver con lo que comemos y bebemos que con cualquier otra cosa.

Para tratar de evitar esta incómoda sensación hay que tener especial cuidado con lo que ingerimos, evitando los lácteos, las bebidas carbonatadas, el alcohol o ciertos tipos de carne. En ese sentido hoy os proponemos una receta sabrosa, fresca, ideal para el verano y que además ayuda a evitar esa dichosa sensación de hinchazón.

La receta de ensaladilla rusa antiinflamatoria

Personas4 pax.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 1/2 coliflor
  • 1 lata de atún al antural
  • 1 huevo cocido
  • Mayonesa
  • Aceitunas

Elaboración

Esta receta es muy sencilla de elaborar, en especial si optamos por comprar mayonesa en lugar de hacerla nosotros mismos. Si tenemos tiempo y ganas, podemos hacer una mayonesa casera.

  1. Para la coliflor

    Comenzamos lavando la coliflor, quitándole las hojas y la base.

    Después la picamos en trozos pequeños y los echamos en un tupper.

    Lo cerramos herméticamente y lo metemos al microondas un par de minutos, aunque también se pueden comer completamente crudos.

  2. Para el huevo y el atún

    Cocemos un huevo, lo picamos y le añadimos la lata de atún.

    Lo removemos hasta que quede bien mezclado.

  3. Añadimos la mayonesa

    Cuando los trozos de coliflor se hayan atemperado (si es que los hemos calentado) los echamos a la mezcla y después añadimos la mayonesa.

  4. Emplatamos

    Ya sólo nos queda emplatar esta ensaladilla rusa antiinflamatoria y ¡a comer! 

