Ensaladilla rusa antiinflamatoria: la receta para disfrutar mientras te cuidas
Esta receta es ideal para cualquier época del año: fresca, rápida y saludable
El calor del verano hace que a la hora de comer busquemos opciones frescas, rápidas y ligeras. Que nos sacien, pero que no nos pesen en el estómago y nos obliguen a una lenta digestión o nos generen esa incómoda sensación de hinchazón.
Y es que en esta época en la que el calor aún está entre nosotros muchos cometemos pequeños (o grandes) excesos que en no pocas ocasiones acarrean una sensación de hinchazón o inflamación abdominal muy incómoda. Este malestar, conocido como distensión abdominal, suele estar ocasionado por la acumulación de gases o líquidos en el estómago. A veces, puede ser indicativo de una enfermedad, pero es más habitual que tenga que ver con lo que comemos y bebemos que con cualquier otra cosa.
Para tratar de evitar esta incómoda sensación hay que tener especial cuidado con lo que ingerimos, evitando los lácteos, las bebidas carbonatadas, el alcohol o ciertos tipos de carne. En ese sentido hoy os proponemos una receta sabrosa, fresca, ideal para el verano y que además ayuda a evitar esa dichosa sensación de hinchazón.
La receta de ensaladilla rusa antiinflamatoria
Ingredientes
- 1/2 coliflor
- 1 lata de atún al antural
- 1 huevo cocido
- Mayonesa
- Aceitunas
Elaboración
Esta receta es muy sencilla de elaborar, en especial si optamos por comprar mayonesa en lugar de hacerla nosotros mismos. Si tenemos tiempo y ganas, podemos hacer una mayonesa casera.
Para la coliflor
Comenzamos lavando la coliflor, quitándole las hojas y la base.
Después la picamos en trozos pequeños y los echamos en un tupper.
Lo cerramos herméticamente y lo metemos al microondas un par de minutos, aunque también se pueden comer completamente crudos.
Para el huevo y el atún
Cocemos un huevo, lo picamos y le añadimos la lata de atún.
Lo removemos hasta que quede bien mezclado.
Añadimos la mayonesa
Cuando los trozos de coliflor se hayan atemperado (si es que los hemos calentado) los echamos a la mezcla y después añadimos la mayonesa.
Emplatamos
Ya sólo nos queda emplatar esta ensaladilla rusa antiinflamatoria y ¡a comer!