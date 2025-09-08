Seeds Chia 08 SEP 2025 - 08:00h.

Vicky Calleja nos enseña a preparar un tofu que quede delicioso y crujiente sin necesidad de mucho esfuerzo

La receta del salmorejo con crujiente de kikos y tomates de la huerta

El tofu es un alimento de origen vegetal, de sabor parecido a la cuajada o el queso, que resulta muy socorrido en las cenas de verano por su bajo contenido en calorías y grasas y porque te deja saciado y es fácil de digerir. Además, no vamos a engañarnos, es muy sencillo de preparar. A pesar de que hay gente que piensa que su sabor neutro es muy aburrido, lo cierto es que es muy versátil, se puede cocinar de muchas formas y es combinable con una gran cantidad de ingredientes y aliños.

En el nuevo vídeo de ‘Recetas vegetarianas’ la creadora de contenido Vicky Calleja, conocida en redes sociales como Seeds Chia, nos enseña cómo prepararlo en freidora de aire para que quede muy crujiente y delicioso sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Una receta ideal para vagos.

Todo lo que vas a necesitar, además de los ingredientes, es un bol, una freidora de aire y tomar nota de los pasos que Seeds Chia da en el vídeo. Después estará listo para servir, ya sea solo, en ensalada o como complemento.

Ingredientes

150 gramos de de tofu firme

2 cucharadas de maicena

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce o picante tú eliges

1 cucharadita de Tajin

2 cucharadas de aove

2 cucharadas de aceite de sésamo

Elaboración

Seca muy bien el Tofu y corta en cubos aproximadamente de 1centímetro. Llévalos a un bol e incorpora los ingredientes comenzando por los aceites. Después, mezcla todo muy bien y lleva el tofu ya marinado a la freidora de aceite. A partir de ahí, 15 minutos a 190 grados y después ya solo te queda... ¡Disfrutar!

