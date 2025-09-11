Iván Fuente 11 SEP 2025 - 17:06h.

Con este ingrediente, el afamado chef logra potenciar el sabor de la receta

El truco de José Andrés para reducir el uso de sal en la cocina

Hablar, o escribir en este caso, del chef José Andrés es hacerlo de una referencia a nivel global en el mundo de la cocina, tanto por sus enormes dotes delante de los fogones como por su impresionante obra social alrededor del planeta. Siempre está dispuesto a ayudar. Además, en su newsletter ‘Longer Tables’ el cocinero comparte su saber hacer gastronómico con sus seguidores. Un espacio en el que periódicamente da cuenta diferentes temas relacionados con su ámbito profesional.

Uno de los trucos que ha desvelado en su programa es el ingrediente secreto que añade a su crema de verduras con el que potencia su sabor. Según dice el chef, es un ingrediente que “puede disfrazarse en los platos, pero cuando está fresco es crujiente, licoroso y sus hojas verdes, incluso como guarnición, añaden una profundidad increíble a las ensaladas de cítricos o, en nuestro caso, a las sopas”.

El hinojo, un ingrediente poco conocido

Dicho ingrediente no es otro que el hinojo. Una planta que es desconocida para muchos, pero que crece en zonas de clima mediterráneo y se puede comer de diferentes formas, tanto cruda como cocinada, aunque generalmente se usa como una especia.

En este caso, el cocinero asturiano recomienda añadirlo a la crema de verduras para potenciar su sabor, siendo así una opción fresca, nutritiva y sabrosa. En otras palabras, una receta ideal para el verano. “Alegra todo el plato, tanto cocido como fresco”, sentencia el famoso chef.

Además de su sabor, que ya deja claro José Andrés cuál es su nivel, el hinojo cuenta con numerosas indicaciones. Se trata de una hierba de la que se aprovechan tres partes: el bulbo, la semilla y las hojas. Sus principales propiedades son su alto contenido en fibra, sus antioxidantes y además es baja en calorías.

Gracias a todo ello, está recomendado para ayudar a reducir la hinchazón abdominal ya que contribuye a eliminar los gases y los líquidos. De igual manera también está indicado para combatir los problemas de estreñimiento y ante los típicos cuadros de resfriados otoñales. Dicho queda, el hinojo, desconocido para muchos, no sólo está recomendado por el chef José Andrés, sino que también es saludable.