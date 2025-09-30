Anatomía del huevo duro: cómo hacerlo sin liarte y gadgets para no tener que esperar una eternidad al fuego
Para hacer un huevo duro en su punto y de forma convencional son necesarios unos 12 minutos
Hacer huevos duros es todo básico de cocina indispensable y más si eres amante de los huevos. Este alimento está formado por tres partes que todos conocen: la cáscara, la clara y la yema. La primera es la única sólida y no es otra cosa que carbonato de calcio, tienen poros microscópicos que permiten la entrada y salida del aire, por los cuales progresivamente va saliendo en forma de vapor el agua que contiene el huevo, lo que hace que pierda peso al haber más aire en su interior. Razón por la cual los expertos aseguran que basta con meter un huevo en vaso de agua para saber si está fresco. Si se hunde está fresco, si flota, no lo está.
La clara es una bolsa llena de líquido, formada en más de un 80% por agua y proteínas dispersas en ella, principalmente ovoalbúmina. La yema es otra bolsa de líquido, pero en su interior, además de agua y proteínas, hay grasas que le dan ese aspecto más espeso.
Cocer un huevo duro es uno de los procesos más fáciles de la cocina y aunque parezca mentira también tiene sus truquillos. Solo hay que meter el huevo en agua y calentarlo hasta que hierva, dependiendo de cuánto tiempo se deje, el resultado será diferente.
Como cocer el huevo duro perfecto
Ingredientes
- Huevos frescos
- Agua
- Sal
- Un chorrito de vinagre
Paso a paso
- Sacar los huevos de la nevera un tiempo antes de cocerlos, que estén a temperatura ambiente. Con una hora antes es suficiente.
- Llenar la cazuela de agua lo suficiente para que cubra los huevos completamente.
- Añadir el chorrito de vinagre y la sal. Así conseguiremos que el vinagre que hemos añadido al agua facilitará la coagulación de las proteínas del huevo. Esto sellará rápidamente la grieta formada en la cáscara y evitará la salida del huevo hacia el agua.
- Una vez el agua está hirviendo debemos dejarlo entre 11-12 minutos dependiendo del tamaño del huevo o el número de los que estemos cociendo.
- Pasarlos por agua fría, para que sea más fácil pelarles la cáscara. La clara y la yema quedarán sólidas, pero tiernas.
Como cocer huevos duros en el microondas
Ingredientes
- 2 huevos
- Una pizca de sal
- Una pizca de pimienta negra molida
Paso a paso
- Casca cada huevo en un pocillo o taza pequeña y salpimenta
- Perfora con un tenedor o palillo la yema de huevo
- Cubre la superficie de la taza con un platito o con film transparente y programa el microondas a 700 W durante 40 segundos
- Comprueba el punto de cuajado y programa de nuevo la misma potencia, pero a intervalos de 15 segundos. Tras cada intervalo de 15 seguros, comprueba de nuevo el punto de cocción hasta conseguir el punto deseado
- Una vez cuajado el huevo, retíralo de la taza y úsalo a conveniencia
Tipos de huevos cocidos
- Huevo pasado por agua: Si los cocemos durante 3 minutos en agua hirviendo, para luego retirarlo y pasarlo por agua fría, para cortar la cocción, obtendremos el huevo pasado por agua perfecto. Su emplatado deber ser en vertical, en una huevera, y cascamos con una cuchara la parte superior del huevo. La clara tendrá una textura gelatinosa y la yema líquida.
- Huevo a baja temperatura: Muy de moda en restaurantes de cocina más actual o moderna. En casa también podemos realizar esta técnica, con la necesidad de contar con un termómetro de cocina o algún aparato que mantenga el agua a una temperatura constante. Cocinaremos el huevo a una temperatura constante de 65º C. Para el tiempo de cocción podemos establecer un intervalo entre 20 y 40 minutos. La clara siempre nos resultará ligeramente sólida y poco cuajada, y la yema será más o menos líquida en función del tiempo que cocinemos el huevo.
- Huevo escalfado o huevo poché: También muy reclamado por los influencers en sus desayunos, la técnica consiste en cocinar el huevo (sin cáscara) en agua ligeramente hirviendo. Lo aconsejable es hacerlo con huevos que sean lo más frescos posible. Si no es el caso, el truco sería añadir un chorro de vinagre en el agua, para que la clara y la yema no se separen.
- Huevo Mollet: Un huevo que preparamos cociendo el huevo con cáscara en agua, blandito por fuera y con la yema bien líquida, ideal para desayunar o para añadir a cualquier receta desde un ramen, un puré o crema, en tosta o a platos de pescado. No lleva aceite así que solo aporta las calorías del huevo. Con un tiempo de cocción de 4 a 6 minutos dependiendo del tiempo.