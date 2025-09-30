Para hacer un huevo duro en su punto y de forma convencional son necesarios unos 12 minutos

Hacer huevos duros es todo básico de cocina indispensable y más si eres amante de los huevos. Este alimento está formado por tres partes que todos conocen: la cáscara, la clara y la yema. La primera es la única sólida y no es otra cosa que carbonato de calcio, tienen poros microscópicos que permiten la entrada y salida del aire, por los cuales progresivamente va saliendo en forma de vapor el agua que contiene el huevo, lo que hace que pierda peso al haber más aire en su interior. Razón por la cual los expertos aseguran que basta con meter un huevo en vaso de agua para saber si está fresco. Si se hunde está fresco, si flota, no lo está.

La clara es una bolsa llena de líquido, formada en más de un 80% por agua y proteínas dispersas en ella, principalmente ovoalbúmina. La yema es otra bolsa de líquido, pero en su interior, además de agua y proteínas, hay grasas que le dan ese aspecto más espeso.

Cocer un huevo duro es uno de los procesos más fáciles de la cocina y aunque parezca mentira también tiene sus truquillos. Solo hay que meter el huevo en agua y calentarlo hasta que hierva, dependiendo de cuánto tiempo se deje, el resultado será diferente.

Como cocer el huevo duro perfecto

Ingredientes

Huevos frescos

Agua

Sal

Un chorrito de vinagre

Paso a paso

Sacar los huevos de la nevera un tiempo antes de cocerlos, que estén a temperatura ambiente. Con una hora antes es suficiente. Llenar la cazuela de agua lo suficiente para que cubra los huevos completamente. Añadir el chorrito de vinagre y la sal. Así conseguiremos que el vinagre que hemos añadido al agua facilitará la coagulación de las proteínas del huevo. Esto sellará rápidamente la grieta formada en la cáscara y evitará la salida del huevo hacia el agua. Una vez el agua está hirviendo debemos dejarlo entre 11-12 minutos dependiendo del tamaño del huevo o el número de los que estemos cociendo. Pasarlos por agua fría, para que sea más fácil pelarles la cáscara. La clara y la yema quedarán sólidas, pero tiernas.

Como cocer huevos duros en el microondas

Ingredientes

2 huevos

Una pizca de sal

Una pizca de pimienta negra molida

Paso a paso

Casca cada huevo en un pocillo o taza pequeña y salpimenta Perfora con un tenedor o palillo la yema de huevo Cubre la superficie de la taza con un platito o con film transparente y programa el microondas a 700 W durante 40 segundos Comprueba el punto de cuajado y programa de nuevo la misma potencia, pero a intervalos de 15 segundos. Tras cada intervalo de 15 seguros, comprueba de nuevo el punto de cocción hasta conseguir el punto deseado Una vez cuajado el huevo, retíralo de la taza y úsalo a conveniencia

Tipos de huevos cocidos