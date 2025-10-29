Cómo hacer torreznos de jamón serrano en casa en solo 15 minutos

Daniel Brito 29 OCT 2025 - 14:00h.

Con la corteza del jamón serrano que se suele desperdiciar se pueden hacer unos torreznos en casa en la freidora de aire

El torrezno es uno de los aperitivos más populares en España, más ahora que estamos en pleno otoño y pega mucho más salir al bar a comerse unos con la familia o con los amigos. Tal es su fama que el torrezno de Soria ha sido registrado para que luzca la Indicación Geográfica Protegida (IGP) que se preparan con la panceta de cerdo con piel para conseguir ese crujiente tan característico. Sin embargo, también puedes prepararlo en casa con una parte de la pata de jamón serrano que seguramente tiras a la basura.

Desde la empresa La Madurada uno de sus carniceros, Antonio, explica en sus redes sociales donde ofrecen distintos trucos y formas de aprovechar bien cada tipo de carne, que con una parte del jamón que todos tiramos a la basura cuando la abrimos y la cortamos se pueden preparar unos espectaculares torreznos de jamón curado caseros en apenas 15 minutos.

Estos torreznos de jamón serrano se preparan con la corteza, una parte del jamón a la que no siempre se le saca provecho en la cocina. Para ello es necesario saber diferenciar bien las partes del jamón. La parte amarilla es la grasa, mientras que la piel del jamón es más oscura, con un tono rojizo, que es precisamente la parte que puedes aprovechar para hacer esa corteza.

Ya de por sí esa parte hay que retirarla para poder cortar bien el jamón, así que, si cortas bien la corteza, puedes aprovecharla para hacerte unos torreznos espectaculares y crujientes en la freidora de aire que tendrás listos en apenas 15 minutos.

