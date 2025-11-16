Los ‘Basque Nachos’ triunfan en Estados Unidos: así es la versión vasca del aperitivo

Redacción Gastro 16 NOV 2025 - 10:00h.

Una receta de nachos que en Estados Unidos llaman 'vascos' y que lleva varios ingredientes de origen español

Los nachos son un plato de origen mexicano donde el picante, la buena calidad de los nachos, el guacamole y los toppings que se añaden son primordiales para que el resultado sea el que deseamos y los podamos disfrutar. Lo bueno de los nachos es que se pueden adaptar fácilmente a los gustos de cada uno variando los ingredientes. Lo que quizá no esperabas es que en Estados Unidos esté triunfando una receta de nachos que hacen llamar ‘Basque Nachos’, o lo que es lo mismo, nachos vascos.

Lo más interesante es que en España esta receta no existe, pero en TikTok de Estados Unidos se ha popularizado esta receta, en concreto la que ha hecho Isabelle Jardin, que promete tenerlos listos en apenas 10 minutos de preparación.

“Estos nachos de inspiración vasca llevan capas de crujientes patatas fritas, jamón ibérico, aceitunas a la plancha, guindillas y queso manchego. Una forma sencilla y sofisticada de dar un toque especial a los aperitivos de fiesta”, explica en su web Food52.

Cómo hacer los nachos vascos que triunfan en Estados Unidos Dificultad Baja Tiempo 10 min. Ingredientes 1 bolsapatatas fritas

Aceitunas deshuesadas

Jamón ibérico

Pimientos peperoncino o piparras

Queso manchego rallado

Anchoas (opcional) Elaboración Preprara las patatas Extiende toda la bolsa de patatas fritas sobre una bandeja de horno y mézclalas con aceite. Hornea las patatas fritas durante unos 5-6 minutos. Incorpora los ingredientes En un plato o bol, cubre el fondo con patatas fritas y un poco de todos los ingredientes para aderezar. Repite el proceso de capas hasta que se hayan utilizado todas las viruta. Termina con queso rallado y a disfrutar.

La versión de José Andrés

En su newsletter, el chef José Andrés, contó cómo hacía él su versión de los nachos españoles que también decía que tiene “inspiración vasca”, aunque él utilizó otro tipo de ingredientes, teniendo como protagonistas los mejillones en escabeche, anchoas o bonito, además de un toque picante con unas piparras.