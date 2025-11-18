Redacción Gastro 18 NOV 2025 - 17:04h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano 19' enseñan cómo hacer sus galletas navideñas de forma fácil

Aunque parezca mentira, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Las luces ya están colgadas por todas las ciudades a la espera de los encendidos que dan el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, pese a que los turrones y los polvorones llevan semanas copando los estantes de los supermercados. Para muchos estas fechas son sinónimo de pasar tiempo en familia, no solo comiendo, también haciendo otro tipo de actividades, como preparando unas galletas de mantequilla con formas navideñas.

Un plan perfecto para cualquier tarde fría y lluviosa en la que pasar el tiempo amansando y horneando unas galletas perfectas para merendar después o tenerlas listas para el desayuno. Y ese es el plan que han preparado los exconcursantes de ‘Gran Hermano 19’ Violeta Crespo y Edi Insua para pasar una tarde juntos amasando y entre fogones. Así han hecho unas galletas navideñas ideales.