Las galletas de mantequilla navideñas que preparan Violeta Crespo y Edi Insua: "Planazo familiar"
Los exconcursantes de 'Gran Hermano 19' enseñan cómo hacer sus galletas navideñas de forma fácil
Aunque parezca mentira, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Las luces ya están colgadas por todas las ciudades a la espera de los encendidos que dan el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, pese a que los turrones y los polvorones llevan semanas copando los estantes de los supermercados. Para muchos estas fechas son sinónimo de pasar tiempo en familia, no solo comiendo, también haciendo otro tipo de actividades, como preparando unas galletas de mantequilla con formas navideñas.
Un plan perfecto para cualquier tarde fría y lluviosa en la que pasar el tiempo amansando y horneando unas galletas perfectas para merendar después o tenerlas listas para el desayuno. Y ese es el plan que han preparado los exconcursantes de ‘Gran Hermano 19’ Violeta Crespo y Edi Insua para pasar una tarde juntos amasando y entre fogones. Así han hecho unas galletas navideñas ideales.
Las galletas navideñas de Violeta Crespo y Edi Insua
Ingredientes
- 160 gramos de azúcar
- 125 gramos de mantequilla
- 450 gramos de harina
- 15 gramos de levadura
- 2 huevos
- Extracto de vainilla
- Sal
Elaboración
Prepara la masa
Pon en un bol el azúcar con la mantequilla, los dos huevos, una pizca de sal y el extracto de vainilla.
Mezcla bien todos los ingredientes.
Cuando los ingredientes se hayan integrado bien, añade la harina y la levadura y amasa todo bien hasta lograr una masa consistente.
Deja que la masa repose toda la noche en el frigorífico.
Da forma a las galletas
Al día siguiente extiende la masa con la ayuda de un rodillo y un poco de harina para facilitar la tarea hasta conseguir el grosor deseado.
Con diferentes moldes que tengas en casa, o improvisando con el cuchillo, ve haciendo formas en la masa y poniéndolas sobre una bandeja con papel de horno.
Hornea
Hornea durante unos 10 minutos a 180ºC o hasta que veas que están bien doradas y listas para comer.