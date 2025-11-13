Elena de Borbón, Luis Astolfi y otros amigos del mundo de la hípica se reunieron en un restaurante sevillano

La infanta Elena ha aprovechado el segundo fin de semana del mes de noviembre para hacer una escapada a Sevilla, donde la esperaban para formar parte de un evento vinculado a una de sus grandes aficiones: la hípica. La hermana del rey Felipe VI participó en el Campeonato de España de Veteranos montando a su caballo Jordano y estuvo presente en el homenaje que rendían en la capital andaluza a Luis Astolfi, uno de sus mejores amigos. El Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda celebraron la larga trayectoria del exjinete olímpico después de la entrega de trofeos del Gran Premio Ayuntamiento de Sevilla, en el que compitieron su hijo Luis Astolfi Flórez y algunos de sus sobrinos.

Elena de Borbón, Luis Astolfi y otras personas que ambos conocen dentro del mundo de la hípica acudieron a uno de los restaurantes favoritos de la infanta en la ciudad. Se trata de La Grulla (calle Juan de Mata Carriazo, 6, Sevilla), un local de comida tradicional y de temporada que tanto ella como los aficionados a la equitación conocen muy bien. “Siempre que hay concurso hípico en Sevilla, viene a cenar a nuestro local”, afirmó el chef y propietario del establecimiento, Marcos Valcárcel, quien habló con la revista Hola sobre esta nueva visita de la infanta.

“Cuando viene se siente muy cómoda, suele estar con amigos de siempre de la equitación… Se lo pasó bomba”, añadió. El cocinero reveló que las reservas estaban al completo en su negocio en la noche del pasado viernes, pero pudo encontrar un hueco para ella y sus acompañantes: “Hice un par de movimientos en las mesas para hacerle sitio a ella y sus amigos”. Además, destacó que son viejos conocidos de los trabajadores: “Como ya son amigos, saludaron a todo el mundo y entraron directamente en la cocina para ver al personal”.

Los platos favoritos de la infanta Elena

Elena posó junto Luis Astolfi y sus amigos para un par de fotos junto a Marcos Valcárcel, dentro y fuera del restaurante. El dueño muestra en su cuenta de Instagram imágenes de anteriores visitas de la infanta al lugar y expresa su agradecimiento por visitarlo. Por otro lado, el chef contó que la anima para que pruebe distintas opciones dentro de su oferta culinaria, pero ella no suele arriesgar y prefiere pedir una y otra vez los mismos platos en La Grulla: “Siempre toma ensaladilla de calabacines, huevos a la turca y roast beef con puré de patata”.

Los clientes pueden elegir entre media ración o ración completa a la hora de seleccionar muchos de los platos para compartir que aparecen en la carta del establecimiento. La media ración de ensaladilla cuesta 8 euros y la ración completa 12 euros, los huevos a la turca se venden a 6,90 euros la unidad y el roast beef con puré de patata tiene un precio de 9,80 euros la media ración y de 16,90 euros la ración completa. A la hora del postre, la infanta Elena disfrutó de una torrija con helado de vainilla y también de una tarta de limón que pidieron para compartir entre los cinco comensales que estaban en su mesa.