Iván Fuente 25 NOV 2025 - 13:00h.

Las manzanas asadas son un postre delicioso, ideal para hacer en casa… con este truco

La freidora de aire ha llegado a nuestras vidas para hacerla más fácil. No cabe duda que este artilugio ayuda a elaborar muchas recetas de manera más rápida, sencilla y limpia. Una terna de condiciones que cualquiera que cocine tiene en cuenta, y mucho. Dentro de las sugerencias que se pueden hacer con la air fryer hay multitud de postres para los que no necesitas estar toda una tarde en la cocina.

La propuesta de hoy es una idea que encaja perfectamente con esta época del año, donde hay manzanas, aunque ahora las hay en cualquier momento, la verdad. El caso es que en estos días en los que el frío ya se nota, muchas veces no apetece salir de casa y un dulce siempre gusta. Teniendo en cuenta esas dos variables y con la freidora de aire a mano, vamos a hacer la receta de manzanas asadas con la air fryer.