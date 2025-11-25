Las manzanas asadas son un postre delicioso, ideal para hacer en casa… con este truco
Cómo hacer tu propia levadura casera con una manzana
La freidora de aire ha llegado a nuestras vidas para hacerla más fácil. No cabe duda que este artilugio ayuda a elaborar muchas recetas de manera más rápida, sencilla y limpia. Una terna de condiciones que cualquiera que cocine tiene en cuenta, y mucho. Dentro de las sugerencias que se pueden hacer con la air fryer hay multitud de postres para los que no necesitas estar toda una tarde en la cocina.
La propuesta de hoy es una idea que encaja perfectamente con esta época del año, donde hay manzanas, aunque ahora las hay en cualquier momento, la verdad. El caso es que en estos días en los que el frío ya se nota, muchas veces no apetece salir de casa y un dulce siempre gusta. Teniendo en cuenta esas dos variables y con la freidora de aire a mano, vamos a hacer la receta de manzanas asadas con la air fryer.
Cómo hacer manzanas asadas con la freidora de aire
Ingredientes
- 4 manzanas, si pueden ser Golden o Gala, mejor que mejor
- 4 dados de mantequilla
- 1 cucharada de panela
- 1 cucharada de azúcar
- 1/2 cucharada de canela
Elaboración
Preparamos las manzanas
El primer paso es lavar las manzanas con atención de eliminar cualquier posible resto de suciedad que tengan. Después, con un cuchillo las quitamos el corazón y el tallo, pero sin llegar a atravesarlas. Ese hueco que hacemos es para el relleno.
Preparamos ‘el contenido’
En los agujeros que hemos hecho en las manzanas echamos un rectangulito de mantequilla. Después, en un bol pequeño echamos una cucharada de panela, otra de azúcar y media de canela. Lo mezclamos bien y echamos una cucharada de esto en el huequito de las manzanas.
Las metemos al air fryer
Ponemos las manzanas en un recipiente apto para hornear y las metemos en la freidora de aire durante 20 minutos a 180ºC.
¡Listas!
Pasados esos 20 minutos, las dejamos enfriar y ya podemos disfrutar de las manzanas asadas…. o guardarlas para otro momento ya que pueden aguantar un par de días en la nevera.