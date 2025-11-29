Luca Dotti es el hijo que Audrey Hepburn tuvo con el médico italiano Andrea Dotti

‘Audrey en casa: Recuerdos de la cocina de mi madre’ es un libro en el que Luca recopila recetas de la actriz

La estrella le preparaba un sencillo plato de pasta cada domingo por la noche

Audrey Hepburn siempre será recordada como la protagonista de películas tan icónicas como ‘Desayuno con diamantes’, ‘Vacaciones en Roma’, ‘Sabrina’, ‘My fair lady’ o ‘Charada’. Además de una de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, también fue bailarina y modelo. Una parte de su vida que no es tan conocida por el gran público es su faceta como esposa, madre y cocinera. Su primer matrimonio lo celebró junto al actor Mel Ferrer, con el que tuvo a su hijo Sean. Su segundo marido fue el neuropsiquiatra Andrea Dotti, una relación de la cual nació su hijo Luca. Según contó Alessandro Lequio en Instagram, el médico y la actriz se conocieron en casa de su madre.

Luca Dotti es el autor de ‘Audrey en casa: Recuerdos de la cocina de mi madre’, un libro en el que el hijo de la estrella hace un repaso a su biografía a través de historias, anécdotas, fotos familiares, fragmentos de su correspondencia, dibujos y recetas de sus platos favoritos escritas a mano. El hijo pequeño de Hepburn comenta en sus páginas que uno de los condimentos favoritos de su madre sorprende a muchos de sus seguidores, ya que no es un producto que se asocie habitualmente a las leyendas de Hollywood. Se trata del kétchup, al que ella solía recurrir para acompañar a sus platos. La actriz cocinaba pasta con kétchup para su hijo los domingos por la noche, en el momento en el que podía desconectar después de una larga semana de trabajo. “Su visión muy personal de una buena vida incluía relajarse frente al televisor con un plato de penne y kétchup”, cuenta él.

Ingredientes para pasta con kétchup

Si quieres cocinar pasta con kétchup para dos personas al estilo de Audrey Hepburn, solamente necesitarás unos pocos ingredientes:

225 gramos de pasta penne

Una cucharada de kétchup

Una cucharada de mantequilla sin sal

Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Queso emmental rallado

Cómo hacer la pasta con kétchup paso a paso

Cocinar la pasta con kétchup que Audrey Hepburn hacía para su hijo cada fin de semana no tiene grandes secretos. Empieza cociendo la pasta penne y colándola, guardando parte del agua que has utilizado para uno de los últimos pasos de la receta. A continuación, baja el fuego y vuelve a poner la pasta que has escurrido en la olla. Añade la mantequilla sin sal y el aceite de oliva virgen extra y remueve hasta que se mezclen con la pasta.

El siguiente paso es recurrir a un truco italiano para cocinar la pasta de forma tradicional: la mantecatura, que contribuye a darle un toque de sabor extra. Solo tienes que quitar la olla del fuego, ponerle la tapa y dejar reposar durante unos minutos. Después echa el kétchup para darle color y sabor al plato, el queso emmental rallado y asegúrate de que todo queda bien mezclado. Por último, utiliza un poco del agua de la cocción que habías guardado para diluir el plato y que quede a tu gusto.

Otros platos de pasta de Audrey Hepburn

El libro ‘Audrey en casa: Recuerdos de la cocina de mi madre’ incluye 50 recetas que reflejan la vida personal de la actriz y que están ambientadas en el contexto de diferentes épocas de su trayectoria. Otros platos de pasta que Luca Dotti menciona en esta obra son espaguetis al pomodoro y penne al vodka. Del primero, el autor señala que era una de las comidas preferidas de su madre, “especialmente al volver de sus viajes”, mientras que el segundo lo describe como un plato que le ayudaba a sentirse en casa cuando estaba lejos de su hogar.