Daniel Brito 28 NOV 2025 - 12:00h.

Formas de hacer una tortilla de patatas hay infinitas, hasta con sobao pasiego, como enseña a hacer el cocinero Ángel Cárcoba Gutierrez

Pese a tener unos ingredientes de base, no hay tortilla igual. Más allá de los debates sobre si debe llevar cebolla o no, o si hay que prepararla más o menos cuajada, la tortilla de patata es uno de los platos más representativos de la gastronomía española. Por eso mismo no hay casa en la que quede igual que en otro, cada uno tiene sus propios trucos e incluso hay combinaciones con otros ingredientes que logran hacer recetas más originales. Según el chef Ángel Cárcoba Gutierrez, conocido en redes como @binuka_chef, hay al menos 100 formas de prepararla.

En sus redes sociales el cocinero está haciendo 100 recetas de tortillas diferentes, algunas que no sorprenden porque todos las conocemos, como la clásica de patata y huevo o la famosa de Betanzos, y otras que, sin duda hacen que más de uno se lleve las manos a la cabeza, como la tortilla de almejas en salsa verde, de aguacate, o incluso de sobao pasiego.

Esta última es una de las recetas que lleva hasta el momento que más ha sorprendido, logrando fusionar la tortilla con el dulce cántabro que queda en un limbo entre plato y postre, pero que sin duda destaca por esa combinación salado-dulce que es toda una explosión de sabores en el paladar.