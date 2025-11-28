Formas de hacer una tortilla de patatas hay infinitas, hasta con sobao pasiego, como enseña a hacer el cocinero Ángel Cárcoba Gutierrez
Pese a tener unos ingredientes de base, no hay tortilla igual. Más allá de los debates sobre si debe llevar cebolla o no, o si hay que prepararla más o menos cuajada, la tortilla de patata es uno de los platos más representativos de la gastronomía española. Por eso mismo no hay casa en la que quede igual que en otro, cada uno tiene sus propios trucos e incluso hay combinaciones con otros ingredientes que logran hacer recetas más originales. Según el chef Ángel Cárcoba Gutierrez, conocido en redes como @binuka_chef, hay al menos 100 formas de prepararla.
En sus redes sociales el cocinero está haciendo 100 recetas de tortillas diferentes, algunas que no sorprenden porque todos las conocemos, como la clásica de patata y huevo o la famosa de Betanzos, y otras que, sin duda hacen que más de uno se lleve las manos a la cabeza, como la tortilla de almejas en salsa verde, de aguacate, o incluso de sobao pasiego.
Esta última es una de las recetas que lleva hasta el momento que más ha sorprendido, logrando fusionar la tortilla con el dulce cántabro que queda en un limbo entre plato y postre, pero que sin duda destaca por esa combinación salado-dulce que es toda una explosión de sabores en el paladar.
Cómo hacer la tortilla de sobao pasiego
Ingredientes
- 800 gramos de patata Desirée
- 500 gramos de sobao pasiego
- 12 huevos
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
Prepara las patatas
Pela las patatas y hazles un corte por el medio para luego cortarlas lo más finas posible.
Pon las patatas en la sartén desde frío y añade seguidamente el aceite de oliva virgen extra para freírlas.
Fríelas a fuego medio durante unos 25 minutos.
Prepara el sobao pasiego
Utiliza la mitad del sobao para trocearlo y llevarlo al horno durante 10 minutos a 180ºC.
Corta la otra mitad del sobao de igual manera y resérvalo tal cual.
Haz la tortilla
Bate los 12 huevos.
Desde la propia sartén lleva las patatas aún calientes al bol con los huevos batidos y añade una mitad de sobao y otra mitad del sobao tostado en horno.
Bate y mezcla todo bien para que se integren los ingredientes, añadiendo un poco de sal.
Cocina en la sartén al punto que prefieras y deja que repose unos cinco minutos antes de hincarle el diente.