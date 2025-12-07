Daniel Brito 07 DIC 2025 - 10:00h.

María Pombo da los ingredientes con los que ella hace su receta de las galletas de mantequilla para Navidad en estas fechas

Cómo hacer la tramposina, el aperitivo fácil de María Pombo incluso para los que no saben cocinar

Con la llegada de diciembre, aunque se llevaba respirando varias semanas en el ambiente, la Navidad ya ha comenzado oficialmente con el encendido de luces y parece una norma no escrita que es el momento perfecto para empezar a hacer recetas navideñas, que es precisamente lo que ha hecho María Pombo en los últimos días. La influencer ha mostrado en los últimos días que ha preparado unas galletas de mantequilla con formas navideñas.

Se trata de una receta básica que la misma Pombo que “me da has hasta vergüenza porque no puede ser más simple”. No obstante, el resultado de las galletas que llevó el fin de semana a una cena con amigos parece que fue un éxito, por lo que ha compartido los ingredientes con las que las ha hecho.

Hacer galletas en estas fechas puede ser un buen plan no solo para tener un dulce casero y navideño preparado, sino que también es una actividad entretenida para hacer con niños y darle forma a la masa con moldes navideños para adaptarlas a esta época. ¿Quieres saber cómo hacerlas? La influencer nos da los ingredientes necesarios para ponerse, nunca mejor dicho, manos a la masa.

Las galletas de mantequilla de María Pombo Personas 5 pax. Tiempo 2 h. Dificultad Media Ingredientes 150 gramos de mantequilla

300 gramos de harina

120 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla Elaboración Prepara la masa de las galletas Lo primero es derretir la manquilla con la ayuda de unos segundos de microondas, aunque no esté del todo derretida, mezcla bien y esta terminará de derretirse. Mientras la bates en un bol, ve añadiendo poco a poco el azúcar si dejar de remover. Cuando esté integrado, añade el huevo y la esencia de vainilla mientras sigues batiendo para que se integren los ingredientes, añadiendo la mitad de la harina previamente tamizada para evitar grumos. Incorpora el resto de la harina y amasa bien con las manos hasta que quede uniforme y no se te pegue a las manos. A continuación, deja la masa en la nevera alrededor de una hora tapada con papel film para que la masa se haga más firme. Da forma a las galletas Saca la masa del frigorífico un rato antes de volverla a trabajar para que se atempere. Cuando esté lista, ayúdate un rodillo para alisarla hasta tener el grosor deseado. Con los moldes que más te gusten ve haciendo formas y colocándolas sobre papel de horno en una bandeja. Hornea y ¡listas! Hornea, con el horno precalentado a 180ºC, unos 12 minutos vigilando no pasarte para que no queden muy duras. Y ya estarán listas para dejarlas atemperar y disfrutarlas como más te gusten.

Decora como quieras

Para decorar las galletas pues simplemente espolvorear un poco de azúcar glas por encima con lo con lograrás ese efecto nieve tan navideño sobre tus galletas con formas, aunque si derrites un poco de chocolate blanco y le añades unas gotas de colorante del color que prefieras podrás añadir y perfeccionar tu decoración como desees.