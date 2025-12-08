Patricia Fernández 08 DIC 2025 - 03:05h.

Rocío tiene el poder de ver las nominaciones de sus compañeros y contar: ¿habrá acertado la lista definitiva?

Asombro y lágrimas ante el nombre de la nueva expulsada de 'Gran Hermano 20', que protagoniza una épica salida de la casa: "¡Siempre lo quise hacer!"

Rocío no lo sabía cuándo empezaba el debate de ‘Gran Hermano 20’, pero iba a tener un papel fundamental en las nominaciones que se daban por sorpresa después de una expulsión que no se esperaban en la casa.

La concursante, el pasado debate consiguió la tarjeta dorada y, a parte de tener el privilegio de salvar a alguien de la nominación, Ion Aramendi le explicaba el papel que le tocaba en estas nominaciones al tener esto en su poder: “No te vas a mover de ahí, todo privilegio lleva consigo una enorme responsabilidad y tu esta noche la vas a tener. Vas a poder ver las nominaciones de todos tus compañeros, tienes que estar muy atenta porque tú vas a tener que contar los puntos que dan en cada votación para calcular quiénes son los nominados y así decidir a quién quieres salvar”.

Así han sido las nominaciones en el confesionario

Rocío: un punto para Aroa, me da mucha pena porque lo está pasando muy mal hoy. Dos puntos a Jonay porque es con el que menos trato he tenido y tres puntos a Patri porque ha tenido muchas peleas con la gente y siempre está metida en conflictos.

Patricia: un punto para Aroa porque estamos siempre con nuestras cosas. Dos puntos para Aquilino porque se metió mucho conmigo y tres puntos para Raúl porque va a saco a por mí.

Raúl: un punto para Patri porque ya sabéis lo que tengo con ella, me parece una cuentacuentos, creo que va a salir nominada. Dos puntos para Joon, lo que yo pensaba de él me lo han confirmado los argumentos de mis compañeros. Tres puntos para Cristian porque es increíble lo bien queda que es, yo no vendría aquí a hacer ese papel.

Jonay: un punto para Aroa porque a los demás no los quiero tocar. Dos puntos a Aquilino, aunque he hablado más con él todavía no llego a esa conexión. Y tres puntos para Cristian porque no es nada claro y le veo muy sobreactuado en todo, no me fio de él.

Joon: un punto para Aroa por estrategia. Dos puntos a Aquilino porque no tengo mucha afinidad con él. Y tres puntos para Raúl porque casi ni hablamos.

Cristian: un punto a Jonay porque busco disfrutar con mis compañeros y pasármelo bien y no quiere conectar conmigo, no sé qué le he hecho, pero nunca se dirige a mí. Con dos puntos a Aroa por la discusión que tuvimos y no me gusta, no se le puede decir nada. Y tres puntos a Raúl porque tenemos poca afinidad, he intentado acércame a él varias veces y me ha rechazado.

Edurne: un punto para Aroa porque no quiero nominar a los demás. Dos puntos a Aquilino por conexión, no hablamos nada. Y tres puntos a Cristian porque creo que es un bien queda y que no dice las cosas claras.

Edurne tenía dos puntos extra, los que estaban dentro del sobre que conseguía gracias a ganar la coreografía y decidía dárselos a Aquilino por el mismo motivo.

Aroa: con un punto a Joon porque me hace gracia, pero sin más, hay cosas de él que no me cuadra. Con dos puntos nomino a Patricia, he tenido varios encontronazos con ella. Tres puntos para Cristian porque no tengo trato con él.

Desirée: un punto para Raúl porque quiere salir nominado y así yo me quito el problema. Dos puntos a Patri porque es la que menos se asemeja a mis amigas y tres puntos a Jonay porque me parece que es un buen tío, pero creo que no se muestra como es porque evita mostrarse a las personas. Para mí no es un apoyo en esta casa.

Aquilino: un punto se lo doy a Joon porque creo que le van a nominar otros de mis compañeros, por estrategia. Con dos puntos a Jonay porque durante el día no suele hablar mucho ni se dirige mucho a nosotros y en las galas se prende. Y con tres nomino a Patricia porque siento que está buscando gresca y que diga algún comentario para liármela.

Al ser el otro ganador de la coreografía, el sobre que escogía le otorgaba un punto extra en las nominaciones que podía dar a quien quisiera y decidía dárselo a Jonay.

Sin saber que la lista de nominados tras las votaciones de todos los concursantes era Patricia, Cristian, Aquilino y Raúl, Ion Aramendi le preguntaba la lista de nominados a Rocío, pero esta aseguraba haberse perdido: "Sé que Desi no está nominada y los demás, creo que quitándome a mí y a Edurne, creo que están nominados todos. El que más lleva es Cristian que tenía 12 cuando perdí la cuenta y sé que si le quito a él, Desi no va a subir, entonces le quito".

Rocío salva a uno de los que cree que están nominados y comunica la lista a sus compañeros

Rocío decidía salvar a Cristian de la nominación, por tanto la lista definitiva de nominados definitiva de esta semana es: Patricia, Raúl y Aquilino, ¡puedes votar a quién quieres expulsar a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!

Una lista que, según sus cálculos, Rocío comunicaba a toda la casa, dando los nombres de la mayoría de sus compañeros como nominados: ¡y no se van a enterar de la lista real hasta el jueves en la gala de 'Gran Hermano 20'.