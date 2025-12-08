“Todo lo que veis se lo debo a los espaguetis”, afirmó la actriz que publicó varios libros de recetas

Loren tiene su propia receta de espaguetis que no es mi con tomate ni carbonara

Sophia Loren es una de las mayores estrellas de la era dorada de Hollywood y también una gran embajadora de Italia. Ella ha promocionado en multitud de ocasiones la gastronomía de su país y ha demostrado que sabe manejarse entre fogones. “Cocinar es un acto de amor, un regalo, una forma de compartir con los demás los pequeños secretos que hierven a fuego lento”, declaró. La actriz es la autora de varios libros de cocina, como ‘En la cocina con amor’, de 1971, y ‘Sophia Loren: recetas y recuerdos’, de 1998. En ambos combina recetas clásicas italianas con anécdotas de su trayectoria en el mundo del cine.

Una de las citas más célebres de la italiana es “todo lo que veis se lo debo a los espaguetis”. Aunque en sus libros figuran varias recetas para preparar este plato, una de las más populares es la de los espaguetis al limón, una fruta que convirtió en su ingrediente secreto para conseguir una pasta deliciosa.

Receta de espaguetis al limón

Para preparar los espaguetis al limón al estilo de Sophia Loren, necesitarás como ingredientes unos 700 gramos de espaguetis, tres cucharadas de mantequilla sin sal, dos dientes de ajo en rodajas, tres limones rallados, media taza de nata, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta y queso parmesano recién rallado.

El proceso de elaboración empieza calentando una olla grande con agua y sal. Cuando empiece a hervir, debes añadir la pasta y cocinarla hasta que quede al dente, aproximadamente durante unos seis minutos. Mientras se hace, debes derretir la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio, añadir el ajo y cocinar hasta que quede dorado. Después suma la ralladura de limón y la mitad de la nata que tienes preparada, no toda. Agrega también sal y pimienta.

Una vez que los espaguetis estén al dente, escúrrelos tirando el agua de la olla y échalos en la cacerola con el resto de los ingredientes. Añade ahora la otra mitad de la nata y mezcla bien todo, para que todos los espaguetis queden bien cubiertos y sabrosos. A la hora de servir en el plato, echa un poco de queso parmesano recién rallado sobre los espaguetis y, si quieres, otro aderezo a tu elección. Puedes optar por pimienta molida, albahaca y más ralladura de limón para potenciar ese toque cítrico que tiene este plato.

Otra receta de espaguetis de Sophia Loren

Sophia Loren incluyó en su libro ‘En la cocina con amor’ otra receta de pasta más elaborada que también puedes probar: los espaguetis con mantequilla de anchoas. Los ingredientes que necesitas para este plato con unos 350 gramos de espaguetis, cinco anchoas, 70 gramos de mantequillas, dos o tres dientes de ajo, unos 400 gramos de tomates frescos, perejil y aceite de oliva.

El primer paso de la receta es mezclar las anchoas con la mantequilla caliente, lo cual puedes hacer usando un tenedor, un mortero o un robot de cocina. Haz una bola con estos productos, envuélvela en film transparente y deja que se enfríe durante una o dos horas en la nevera. Después dora los dientes de ajo pelados en una sartén con aceite de oliva, añade los tomates pelados y troceados y cocínalos durante 10 minutos.

Por otro lado, haz la pasta en una olla y deja la mantequilla con anchoas en un bol grande poco antes de que esté lista. Debes combinar los espaguetis calientes con la mantequilla rápidamente, hasta que se derrita. No desperdicies el agua de cocción, ya que debes añadir una parte (uno o dos cucharones) a la salsa de tomate junto al perejil picado. Por último, une los contenidos de los dos recipientes, la pasta y el tomate. ¡Listo para comer!