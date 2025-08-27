La marcas de Cameron Diaz y Gwyneth Paltrow se han unido para crear una ensalada crujiente y deliciosa

José Andrés y su ensalada fresca y saludable para los días más calurosos: "Casi sin cocinar"

Compartir







Cameron Diaz es una de las muchas estrellas de Hollywood que se ha aventurado en negocios alejados de la industria audiovisual. La estadounidense es una de las fundadoras de Avaline, su propia marca de vino ecológico, y a veces comparte los secretos de algunos de sus platos favoritos en Internet. Además, su firma ha colaborado con Goop, la conocida empresa de estilo de vida de Gwyneth Paltrow, y fruto de esta unión ha salido una receta que la actriz de ‘Algo pasa con Mary’ recomienda para la época estival.

“Cuando sueño con mi tarde perfecta de verano, incluye una ensalada fresca de verano, una copa de vino Sauvignon Blanc y una mesa llena de amigos”, declaró la intérprete para presentar una ensalada que creó junto a la chef Kim Floresca, quien forma parte del equipo de Goop. Se trata de un plato para dos personas que es fácil de preparar, fresco y contiene varios ingredientes que le dan un toque crujiente y muy sabroso.

La receta de la ensalada de Cameron Diaz Personas 2 pax. Tiempo 25 min. Dificultad Baja Ingredientes Para la ensalada 4 tazas de lechugas a elegir

1 taza de tirabeques cortados en juliana o en rodajas finas

1 taza de zanahorias cortadas en juliana o en rodajas finas

Media taza de pepinos cortados en medias lunas

Medio mango pelado y cortado en juliana o en rodajas finas

1 aguacate cortado en rodajas Para la vinagreta Un cuarto de taza de anacardos tostados

2 cucharadas de sirope de arce

1 cucharadita de sriracha u otra salsa picante

1 cucharada de zumo de lima

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharada de jengibre fresco

1 cucharada de pasta de miso

2 cucharadas de vinagre de vino de arroz

1 diente de ajo fresco, rallado o picado fino

1 cucharada de salsa tamari o de soja

Media taza de aceite de girasol

1 cucharada de aceite de sésamo tostado Para completar 1 taza de hierbas frescas: menta, cilantro y albahaca

Un cuarto de taza de anarcados tostados y picados

Media taza de arroz inflado

2 gajos de lima Elaboración Empieza con la vinagreta Pon en una licuadora todos los ingredientes necesarios para la vinagreta, a excepción del aceite de girasol y el aceite de sésamo tostado. Debes reunir anacardos, sirope de arce, sriracha o salsa picante, zumo de lima, mostaza de Dijon, jengibre, pasta de miso, vinagre de vino de arroz, un diente de ajo y salsa tamari o soja. Combina todo a velocidad alta hasta que consigas que quede bien mezclado y con una textura suave. Mantén la licuadora en marcha y añade el aceite poco a poco para emulsionar el aderezo. Reserva la vinagreta para cuando la necesites. Puedes prepararla con antelación y guardarla en la nevera hasta 5 días. Prepara la ensalada en capas La ensalada de Cameron Diaz se hace en un gran bol poniendo los ingredientes en varias capas. Comienza con una base de hojas verdes de lechuga. Añade el resto de verduras sobre la lechuga: los tirabeques, las zanahorias y los pepinos. Agrega ahora las frutas: el mango y el aguacate. Suma encima de todo lo demás una decoración con las hierbas frescas: la menta, el cilantro y la albahaca. Sirve la ensalada Cuando llegue la hora de tomar este plato, mezcla la ensalada con el aderezo. Añade los anacardos y el arroz inflado. Sirve con una rodaja de lima al lado.

Otras recomendaciones de Cameron Diaz

Cameron Diaz ofrece recomendaciones extra para variar la receta de su ensalada. En primer lugar, sugiere añadir un toque picante con un condimento de chile. También indica que puedes usar otros frutos secos además de los anacardos, entre los que destaca las almendras. Si no tienes arroz inflado, sustitúyelo por tiras de wonton o por ajo y cebolla fritos para conseguir ese toque crujiente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, la actriz recomienda sumar tus alimentos con proteínas favoritos a este plato: “El pollo a la parrilla o el salmón combinan de maravilla con las especias y la acidez fresca de esta ensalada”.