Germán Espinosa, de MAE Barcelona, lanza esta propuesta de la mano de la Fundación Kālida
Las Navidades son complicadas, sobre todo si la enfermedad aparece. Son unos días en los que las reuniones familiares se suceden entre plato y plato. Y no siempre se tiene el cuerpo para excesos. En los menús de las familias suelen surgir las peticiones especiales: los problemas de diabetes de uno, las alergias de otro o el tratamiento oncológico de aquel requieren una mayor atención y unos platos sabrosos y nutritivos, algo que no siempre es sencillo.
Si convives con una persona con cáncer o es el caso de un allegado, hoy te traemos una idea elaborada por el reconocido chef German Espinosa, que cuenta con una Estrella Michelin en su restaurante MAE, localizado en Barcelona. El cocinero elaboró este menú en un showcooking navideño organizado por la Fundación Kālida, donde también se contó con el asesoramiento de la nutricionista Nuria Durán.
La importancia de la nutrición en casos de cáncer
Durante el evento en el que el afamado chef elaboró el menú, la experta en nutrición fue dejando pequeñas píldoras que pueden ayudar a las personas en tratamiento oncológico y a su entorno a la hora de afrontar los eventos navideños. La dietista catalana ahondó en la importancia de elegir versiones más ligeras de algunos platos tradicionales o de priorizar los pescados al horno, las carnes magras o las verduras sobre otras opciones más pesadas.
Nuria Durán también quiso aprovechar para recordar la recomendación de limitar el consumo de dulces, así como evitar totalmente el alcohol y los entornos con humo y tabaco. De igual forma, la nutricionista enfatizó los alimentos a evitar en caso de que se tengan las defensas bajas o se esté bajo los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer. Tales comidas son los productos crudos, los lácteos sin pasteurizar, los mariscos poco cocinados o los platos excesivamente grasos o picantes.
El menú navideño para personas en tratamiento oncológico
En el evento organizado por la Fundación Kālida, que promueve un modelo único en España de acompañamiento a las personas en tratamiento oncológico, el cocinero Germán Espinosa elaboró dos platos y un postre adaptados a las necesidades de los pacientes de cáncer, pero sin la necesidad de renunciar a recetas muy sabrosas.
Aunque cada tratamiento es diferente, con sensibilidades específicas y puede necesitar atenciones concretas, que hay que conocer y valorar en cada caso, en esta ocasión el chef, asesorado por la nutricionista elaboró un menú navideño que incluye:
- Salpicón de marisco con pani puri de curry, una receta muy navideña con un toque novedoso y oriental como es el pani puri, típico de la cocina hindú. Se trata de una especie de bocado esférico, donde se introduce el salpicón
- Royal de pollo de payés, pera confitada y espinacas, un plato con aire tradicional, muy sabroso y sano
- Crème brûlée de castañas, uno de los postres más típicos de Cataluña elaborado con uno de los frutos secos más habituales en la Navidad: las castañas.