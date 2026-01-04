Si estás preparando un roscón de Reyes casero, también puedes hacer tu propia fruta escarchada para decorar su superficie
A estas alturas es más que probable que ya hayas decido si vas a comprar un roscón de reyes en el supermercado, si has optado por encargarlo en tu pastelería de confianza, o si lo vas a preparar tu mismo casero, siguiendo la receta paso a paso. Si eres de estos últimos, sabes que es un proceso con cierta complejidad y laborioso, ya que por una parte tienes que hacer la masa, que lleva tiempo y reposo, y por otra el relleno. Pero puede que se te esté olvidando algo: la decoración de tu roscón de reyes.
Puede que simplemente quieras echar unas láminas de almendras por encima con azúcar glas o perlado, pero si en tu casa son amantes de la fruta escarchada, que no a todo el mundo le gusta, puedes hacerla casera, aunque es cierto que es un proceso algo tedioso.
Sin duda, y aunque muchas personas no se las coman, son una parte esencial del roscón, la que le da ese toque de color a su superficie y, si logras que te quede perfectas, vas a conseguir elevar tu roscón casero aún más. ¿Quieres saber cómo hacer la fruta escarchada en casa? Apunta los ingredientes y sigue el paso a paso para que puedas sorprender con tu roscón de Reyes.
Cómo hacer fruta escarchada
Ingredientes
- Agua
- Azúcar
- Frutas al gusto (cerezas, naranjas, limones peras, melón…)
Elaboración
Prepara las frutas
Lava bien cada una de las frutas y quítales la piel. Córtalas como quieras, unas en tiras y otras en rodajas (la cereza la puedes dejar entera, sin hueso y rabo), pero sin que sean muy gruesas.
En caso de querer dejar los cítricos con piel déjalos en remojo en agua unas 24 horas, cambiando el agua cada un par de horas para restar amargor.
Confita la fruta
En una misma proporción de agua y azúcar, prepara el almíbar hasta que este se haya hecho. Entonces añade la fruta y a fuego lento deja que el almíbar se vaya adhiriendo a las piezas.
Escurre la fruta y colócala en una superficie. Aquí ya tendríamos la fruta confitada, pero para escarcharla queda un paso más.
Escárchala
Haz un nuevo almíbar con agua y azúcar y cubre de nuevo las frutas, dejando que sequen unas 24 horas, proceso que hará que el azúcar se cristalice y de lugar a la fruta escarchada.