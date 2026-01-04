Daniel Brito 04 ENE 2026 - 08:01h.

Si estás preparando un roscón de Reyes casero, también puedes hacer tu propia fruta escarchada para decorar su superficie

A estas alturas es más que probable que ya hayas decido si vas a comprar un roscón de reyes en el supermercado, si has optado por encargarlo en tu pastelería de confianza, o si lo vas a preparar tu mismo casero, siguiendo la receta paso a paso. Si eres de estos últimos, sabes que es un proceso con cierta complejidad y laborioso, ya que por una parte tienes que hacer la masa, que lleva tiempo y reposo, y por otra el relleno. Pero puede que se te esté olvidando algo: la decoración de tu roscón de reyes.

Puede que simplemente quieras echar unas láminas de almendras por encima con azúcar glas o perlado, pero si en tu casa son amantes de la fruta escarchada, que no a todo el mundo le gusta, puedes hacerla casera, aunque es cierto que es un proceso algo tedioso.

Sin duda, y aunque muchas personas no se las coman, son una parte esencial del roscón, la que le da ese toque de color a su superficie y, si logras que te quede perfectas, vas a conseguir elevar tu roscón casero aún más. ¿Quieres saber cómo hacer la fruta escarchada en casa? Apunta los ingredientes y sigue el paso a paso para que puedas sorprender con tu roscón de Reyes.