La actriz sorprendió en su visita a un programa cuando explicó el ingrediente que ella añade a su sándwich favorito y que le recuerda a su infancia

Julia Roberts ha conseguido convertirse en una de las grandes protagonistas de la gala de los Globos de Oro 2026 a pesar de no ganar el premio a mejor actriz en película de drama, galardón al que estaba nominada por su actuación en ‘Caza de brujas’ y que finalmente se ha llevado Jessie Buckley por ‘Hamnet’. Sin embargo, Roberts recibió una de las mayores ovaciones de la noche cuando subió al escenario a entregar un premio, animando a todos los asistentes de la gala a levantarse y aplaudirle.

“Voy a estar imposible al menos una semana. Lo aprecio”, dijo la actriz intentando zanjar el momento para dar paso a la entrega del premio que le tocaba anunciar. Julia Roberts se ha entregado en la promoción de esta temporada de premios hasta el punto de que se ha sincerado sobre sus mayores gustos gastronómicos, como hizo durante su visita a ‘The Late Show’, el programa de Stephen Colbert.

Durante su visita el presentador le preguntó, entre otras cosas, por su bocadillo favorito, así que la mítica intérprete de ‘Pretty Woman’ se fue hasta los recuerdos de su infancia para hablar del bocadillo que para ella es perfecto, aunque según enumera los ingredientes deja claro que es de gustos extraños cuando menciona el último que le añade.

Así es el sándwich perfecto de Julia Roberts

El bocado del que habla la actriz es un sándwich de mantequilla de cacahuete con mermelada, algo completamente normal, ya que es una de las combinaciones más populares que existen en Estados Unidos, aunque cada cual puede hacer diferentes variaciones según sus propios gustos. Y eso es lo que ha hecho siempre la actriz, que añade un puñado de patatas Pringles con sabor a cebolla y crema agria.

"Es el mejor sándwich de mi juventud, aunque todos me van a odiar", advertía la interprete antes de comenzar a explicar cómo es el bocado que tanto la ha acompañado a lo largo de los años desde que era joven.

Según Roberts, utiliza pan de molde blanco normal y, aunque ella lo prepara tal cual, señala que quien lo prefiera también puede tostarlo. Luego añade una capa de crema de cacahuetes y otra de mermelada (la del sabor que prefieras). Después se machacan las patatas un poco y se añaden por encima para darle un toque crujiente (y un sabor totalmente distinto). Solo queda cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan y disfrutar del sándwich favorito de Julia Roberts.