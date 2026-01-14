Redacción Gastro 14 ENE 2026 - 10:35h.

La actriz suele hacer diferentes recetas en sus redes sociales, aunque ha sorprendido con su desayuno hecho con sobras

Que Gwyneth Paltrow es una amante de la gastronomía es más que conocido. La actriz ha mostrado en varias ocasiones su cocina en sus redes sociales, donde hace más de una receta de vez en cuando. La intérprete ha comentado en más de una ocasión sus gustos culinarios, como el smoothie de lujo que se prepara en su casa e incluso el ingrediente secreto que ella le añade a la tortilla de patatas, una receta que aprendió a hacer cuando vivió en Talavera de la Reina, antes de su salto al estrellato en Hollywood, y que sigue preparando en algunas ocasiones.

En los últimos meses Paltrow se ha dedicado a subir diferentes vídeos de su serie ‘Boyfriend Breakfast’, en la que prepara desayunos especiales y diferentes, como esta. Uno de esos últimos lo hace para su hija April Martin, aunque lo cierto es que no se trata de un desayuno al uso, sino que utiliza sobras de otras comidas y cenas para aprovecharlas.

Así prepara sus wafles especiales con sobras

El primer paso que da Gwyneth Paltrow para su receta es cortar unas acelgas y una cebolla roja muy picaditas para luego llevarlo todo a pochar en una sartén con aceite. No obstante, su paso estrella es irse hasta el frigorífico, donde guarda en un recipiente hermético unas sobras, probablemente de algún relleno, que añade directamente sobre su gofrera ya caliente para convertirlo en gofre y hacer la base de sus wafles especiales.

Cuando ya tiene el gofre hecho, añade por encima la cebolla y las acelgas que ha tenido pochando poco a poco, además de freír unos huevos que pone encima cuando los tiene en su punto.

Sin embargo, la actriz no cierra así ese desayuno especial, que cuenta con casi 10 millones de visitas en Instagram. El último paso es añadir un toque crujiente a lo que ella llama wafles rellenos de sobras con cebollas salteadas, acelga arco iris y huevos fritos. Paltrow saca del horno una bandeja de beicon que ha tenido dorándose y lo echa por encima para terminar con un desayuno de lo más completo con el que logra darle una salida de lo más peculiar a sus sobras de la comida o la cena del día anterior.