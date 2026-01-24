Iván Fuente 24 ENE 2026 - 13:00h.

El jengibre, muy popular en la cocina asiática, cada vez se utiliza más en nuestros fogones

La receta para hacer jengibre marinado y añadir un toque picante a tu sushi

La popularidad del jengibre en la cocina asiática es notable, pero su influencia en la gastronomía europea y, en especial, en la española está creciendo con fuerza en los últimos tiempos. Sus numerosos beneficios para el cuerpo y las muchísimas aplicaciones que tiene, hacen de él un ingrediente con mucho potencial y al que tener en cuenta.

El jengibre es una planta medicinal que se cultiva desde hace siglos en diversas zonas de Asia, de hecho en la actualidad, prácticamente el 50% de su producción está en la India. Una de sus características es que se trata de un tallo subterráneo, llamado rizoma, que crece de manera horizontal. Precisamente, este tubérculo de color amarillento, es la parte comestible y la fuente de sus múltiples propiedades.

Unas propiedades entre las que destacan su capacidad antiinflamatoria y antioxidante gracias a sus compuestos bioactivos, como los gingeroles. Además tienen capacidad analgésica y es un buen aliado para el control de la glucosa en la sangre, según defienden diversos estudios.

Además de sus muchos beneficios para el ser humano, el jengibre tiene numerosas aplicaciones en la cocina. De entre todas ellas, hoy os traemos tres ideas para hacer con el jengibre: una crema, un smoothie y un pastel. Vamos a ello.

Crema de zanahoria y jengibre Personas 4 pax. Tiempo 40 min. Dificultad Baja Ingredientes 2 cucharadas aceite de oliva virgen extra

2 cebollas moradas

8 zanahorias cortadas en rodajas finas

1 trozo jengibre fresco de unos 4-5 cm

3 tazas caldo de verduras

½ cucharada de cúrcuma molida

1 taza de quinoa

Pimienta negra

Sal Elaboración Preparamos los ingredientes y lo sofreímos En primer lugar pelamos y partimos las zanahorias y la cebolla así como el jengibre. Cuando tengamos todo pelado y partido, lo echamos en una olla y sofreímos a fuego lento durante cinco minutos las zanahorias y las cebollas. Una vez hecho esto, hacemos lo mismo con el jengibre durante poco más de un minuto. Lo cocinamos Una vez hecho esto, echamos tres tazas de caldo y lo calentamos hasta que rompa a hervir. En ese momento añadimos la cúrcuma y lo salpimentamos. Lo removemos y ponemos la quinoa y lo cocemos durante 15 minutos a fuego lento, hasta que los granos de quinoa se abran. Lo trituramos Cuando esté bien cocinado, lo pasamos por la batidora hasta que quede una mezcla cremosa. Lo servimos y ¡a comer!

Smoothie de espinacas, piña y jengibre Personas 4 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Ingredientes 400 gramos de piña

300 gramos de espinacas

Un trozo de jengibre, al gusto Elaboración Preparamos los ingredientes Pelamos y troceamos la piña y la echamos al recipiente de la batidora. Las espinacas las troceamos y por último añadimos el jengibre en la cantidad que deseemos. Lo pelamos y lo echamos partido en varios cachos. Los batimos Trituramos los ingredientes y a medida que se trituren añadimos la cantidad de agua que sea necesaria en función de la cantidad de ingredientes que hayamos echado y del número de comensales, para cuatro, lo suyo sería echar entro 0,8 y 1 litro. Lo colamos (o no) y servimos Una vez que lo tengamos bien batido, lo colamos (o no si nos gustan los grumos) y lo servimos. También se puede meter a la nevera para que esté fría, al gusto de cada uno.

