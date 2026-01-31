La receta de la cheesecake de pistacho para conquistar paladares
El pistacho está de moda, además, su consumo es beneficioso para la salud
El fervor inicial por los pistachos pasó a ser moda y ya se debería de hablar de ellos como un ingrediente más en la cocina contemporánea española. De ser un fruto seco con muchas propiedades y aplicaciones ha pasado a ser todo un habitual en recetas de diversa índole que precisamente aprovechan su polivalencia y sus beneficios para sumar un valor añadido al plato en cuestión.
Y es que los beneficios del consumo moderado de este fruto seco son muchos. Por un lado está demostrado que retrasan el envejecimiento celular en paciente prediabéticos, también ayudan a controlar el peso gracias a su capacidad saciante, además de contar con varios tipos de vitamina, como la B1, la B6, la E o la K, así como ácido fólico, hierro, potasio y zinc.
Si queremos disfrutar de esos beneficios y además degustar un postre sabrosísimo, hoy os traemos una sugerencia para ello: cheesecake de pistacho. Un plato que aúna lo mejor de las tartas de queso con las peculiaridades de este fruto seco. Además, se trata de una receta bastante fácil de elaborar por lo que no necesitamos tener grandes conocimientos culinarios ni ser especialmente hábil.
Cómo elaborar un cheesecake de pistacho
Aunque, como decimos, es muy sencillo de hacer, antes de meternos con ello os vamos a dar tres trucos para que sea un éxito. Por un lado, hay que dejar que el plato repose en la nevera el tiempo suficiente. No hay atajos en esto si se quiere lograr la textura ideal. Por otra parte, a la hora de hornearlos es recomendable hacerlo con un recipiente con agua, para evitar que se seque demasiado y con ello aparezcan grietas.
Por último, de cara a que tenga una apariencia perfecta, para sacarlo del molde es recomendable 'cortarlo’ con un cuchillo caliente, de tal forma que los bordes se separen más fácilmente.
Cómo hacer la tarta de queso de pistacho
Ingredientes
- 120 gramos de galletas
- 75 gramos de mantequilla sin sal
- 50 gramos de pistachos
- 500 gramos de crema de queso
- 250 gramos de queso mascarpone
- 150 gramos de azúcar
- 4 huevos
- 2 cucharadas de harina
Elaboración
Para elaborar el la base
Precalentamos el horno a 180ºC y cubrimos el molde con papel de horno.
Trituramos los pistachos y las galletas hasta que tengan una textura arenosa. Después añadimos la mantequilla y lo mezclamos hasta que esté bien fusionado.
Extendemos la mezcla por toda la base del molde, intentando que quede uniforme.
Lo horneamos durante un cuarto de hora y lo reservamos.
Para elaborar el relleno
Echamos en un recipiente la crema de queso, el queso mascarpone, las dos cucharadas de harina, los cuatro huevos y el azúcar y lo pasamos por la batidora hasta que estén todos los ingredientes bien integrados. Es conveniente que no salgan burbujas, puesto que luego aparecerán grietas en la tarta.
Vertemos la mezcla en el molde y lo repartimos de manera uniforme con una espátula.
Mete un recipiente con agua en el horno.
Horneamos todo a 160ºC durante una hora. Si el centro se mueve ‘como un flan’ pasado ese tiempo, apagamos.
Lo dejamos enfriar durante una hora dentro del horno, pasado ese tiempo lo dejamos en el frigorífico durante cuatro horas más, para que tome consistencia.
Para la ganache
Si queremos, mientras se enfría podemos elaborar una ganache con nata y chocolate blanco para dar un toque extra al cheesecake. Para ello necesitaremos unos 300 gramos de chocolate blanco y 100 gramos de nata de montar.
Calentamos la nata hasta que rompa a hervir y entonces añadimos el chocolate blanco que habremos picado previamente.
Lo dejamos reposar durante cinco minutos hasta que la crema esté lista para decorar el cheesecake.
Decoramos la tarta con una manga pastelera con la que pondremos la crema que acabamos de elaborar.
Por encima podemos añadir virutas de chocolate o trocitos de pistacho.