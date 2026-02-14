Cuatro desayunos con chía para empezar el día con energía

Ideas saciantes, creativas y deliciosas que no te dejaran indiferente

Las semillas que regulan el azúcar y mejoran la digestión

Compartir







Empezar el día con un buen desayuno puede marcar la diferencia entre sentirte con energía o pasar la mañana arrastrándote hasta el café. Si buscas opciones fáciles, nutritivas y que realmente te mantengan saciado durante horas, los desayunos con chía son una apuesta segura. Esta pequeña semilla se ha convertido en una gran aliada dentro de la alimentación saludable gracias a su versatilidad y a su enorme valor nutricional. Y lo mejor: se adapta tanto a recetas dulces como saladas, rápidas o un poco más elaboradas.

El pudding de chía, las tortitas de chía, el bizcocho de chía y naranja o las tortitas de avena y chía son solo algunas de las formas creativas y deliciosas de incorporar esta semilla a tus mañanas. Todas ellas tienen algo en común: son desayunos saciantes, nutritivos y fáciles de preparar, ideales para quienes quieren cuidarse sin complicarse.

PUEDE INTERESARTE El desayuno que Gwyneth Paltrow hace a su hija Apple cuando quieren pasar un tiempo juntas

El pudding de chía es probablemente uno de los desayunos más populares, y no es casualidad. Se prepara en minutos, se deja listo la noche anterior y al día siguiente tienes un desayuno cremoso, fresco y lleno de energía. Puedes combinarlo con fruta, yogur, frutos secos o cacao, adaptándolo a tu gusto y a la temporada. Es perfecto para quienes tienen poco tiempo por la mañana, pero no quieren renunciar a un desayuno completo.

Las tortitas de chía son otra opción fantástica, tanto para versiones dulces como saladas. Existen recetas hechas con un solo ingrediente, donde la chía hidratada actúa como base, creando una textura sorprendente. Son ideales para acompañar con frutas, crema de frutos secos, aguacate, hummus o incluso verduras salteadas. Una propuesta diferente que rompe con la rutina del desayuno tradicional.

PUEDE INTERESARTE La receta del tiramisú con galleta lotus que puedes hacer en 3 minutos

Si prefieres algo más tipo repostería saludable, el bizcocho de chía y naranja es una alternativa perfecta. Aromático, jugoso y con un toque cítrico que despierta los sentidos, este bizcocho es ideal para preparar con antelación y disfrutar durante varios días. Aporta energía de calidad y se convierte en un desayuno o merienda muy resultón.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, las tortitas de avena y chía combinan dos ingredientes estrella para crear un desayuno completo y equilibrado. La avena aporta energía sostenida y la chía suma fibra, proteínas y grasas saludables. El resultado son tortitas saciantes, fáciles de personalizar y perfectas para acompañar con ingredientes dulces o salados según el día.

Si buscas ideas que te faciliten las mañanas y te ayuden a mantener un estilo de vida equilibrado, los desayunos con chía son justo lo que necesitas. ¡Atento a estas recetas!

Pudding de chía Personas 1 pax. Tiempo 20 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 yogur natural (125 gramos)

1 cucharada sopera de semillas de chía

Fruta en trocitos (frambuesas)

1 onza de chocolate 90% troceada, opcional Elaboración Preparamos el yogur Coloca el yogur en un bol o tarro y añade las semillas de chía. Mezcla de ingredientes Remueve bien hasta que todo quede perfectamente integrado. Reposo Guarda la mezcla en la nevera toda la noche para que la chía se hidrate.

Tortitas de chía Personas 1 pax. Dificultad Baja Ingredientes Chía

Agua Elaboración Preparando la chía Pon las semillas en un vaso hasta cubrir la base y añade un chorrito de agua Integramos los ingredientes Integra todo bien y deja a remojo al menos una hora hasta conseguir una textura gelatinosa Cocinar por un lado Añadir la masa a una sartén engrasada y deja cocina a fuego medio unos 10 minutos hasta que se consuma el agua y puedas darle la vuelta Añadir ingredientes Añade los ingredientes que quieras, dulce o salado, cierra como si fuera un taco y ¡listo!

Bizcocho de chía y naranja Personas 4 pax. Tiempo 1 h. Dificultad Baja Ingredientes 150 gramos harina de espelta

2 huevos

65 gramos aceite de oliva

75 gramos leche vegetal

un sobre de levadura

1/4 cucharadita de bicarbonato

Dos naranjas o una si es grande

8 dátiles

una cucharadita de semillas de chía Elaboración El paso a paso Precalentamos el horno a 180 grados y remojamos los dátiles en agua caliente. Ponemos los 2 huevos 8 dátiles (colados), naranjas (peladas, si se quiere dejar la piel se puede dejar una con piel) 5 min/37°C/velocidad 5. Añadir el aceite de oliva suave 75 g leche vegetal, la harina ,un sobre de levadura 1/4 cucharadita de bicarbonato una cucharadita de semillas de chía 15 seg/velocidad 4.5 Verter en el molde y al horno 35-40 minutos.