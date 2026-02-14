Cuatro desayunos con chía para empezar el día con energía
Ideas saciantes, creativas y deliciosas que no te dejaran indiferente
Las semillas que regulan el azúcar y mejoran la digestión
Empezar el día con un buen desayuno puede marcar la diferencia entre sentirte con energía o pasar la mañana arrastrándote hasta el café. Si buscas opciones fáciles, nutritivas y que realmente te mantengan saciado durante horas, los desayunos con chía son una apuesta segura. Esta pequeña semilla se ha convertido en una gran aliada dentro de la alimentación saludable gracias a su versatilidad y a su enorme valor nutricional. Y lo mejor: se adapta tanto a recetas dulces como saladas, rápidas o un poco más elaboradas.
El pudding de chía, las tortitas de chía, el bizcocho de chía y naranja o las tortitas de avena y chía son solo algunas de las formas creativas y deliciosas de incorporar esta semilla a tus mañanas. Todas ellas tienen algo en común: son desayunos saciantes, nutritivos y fáciles de preparar, ideales para quienes quieren cuidarse sin complicarse.
El pudding de chía es probablemente uno de los desayunos más populares, y no es casualidad. Se prepara en minutos, se deja listo la noche anterior y al día siguiente tienes un desayuno cremoso, fresco y lleno de energía. Puedes combinarlo con fruta, yogur, frutos secos o cacao, adaptándolo a tu gusto y a la temporada. Es perfecto para quienes tienen poco tiempo por la mañana, pero no quieren renunciar a un desayuno completo.
Las tortitas de chía son otra opción fantástica, tanto para versiones dulces como saladas. Existen recetas hechas con un solo ingrediente, donde la chía hidratada actúa como base, creando una textura sorprendente. Son ideales para acompañar con frutas, crema de frutos secos, aguacate, hummus o incluso verduras salteadas. Una propuesta diferente que rompe con la rutina del desayuno tradicional.
Si prefieres algo más tipo repostería saludable, el bizcocho de chía y naranja es una alternativa perfecta. Aromático, jugoso y con un toque cítrico que despierta los sentidos, este bizcocho es ideal para preparar con antelación y disfrutar durante varios días. Aporta energía de calidad y se convierte en un desayuno o merienda muy resultón.
Por último, las tortitas de avena y chía combinan dos ingredientes estrella para crear un desayuno completo y equilibrado. La avena aporta energía sostenida y la chía suma fibra, proteínas y grasas saludables. El resultado son tortitas saciantes, fáciles de personalizar y perfectas para acompañar con ingredientes dulces o salados según el día.
Si buscas ideas que te faciliten las mañanas y te ayuden a mantener un estilo de vida equilibrado, los desayunos con chía son justo lo que necesitas. ¡Atento a estas recetas!
Pudding de chía
Ingredientes
- 1 yogur natural (125 gramos)
- 1 cucharada sopera de semillas de chía
- Fruta en trocitos (frambuesas)
- 1 onza de chocolate 90% troceada, opcional
Elaboración
Preparamos el yogur
Coloca el yogur en un bol o tarro y añade las semillas de chía.
Mezcla de ingredientes
Remueve bien hasta que todo quede perfectamente integrado.
Reposo
Guarda la mezcla en la nevera toda la noche para que la chía se hidrate.
Tortitas de chía
Ingredientes
- Chía
- Agua
Elaboración
Preparando la chía
Pon las semillas en un vaso hasta cubrir la base y añade un chorrito de agua
Integramos los ingredientes
Integra todo bien y deja a remojo al menos una hora hasta conseguir una textura gelatinosa
Cocinar por un lado
Añadir la masa a una sartén engrasada y deja cocina a fuego medio unos 10 minutos hasta que se consuma el agua y puedas darle la vuelta
Añadir ingredientes
Añade los ingredientes que quieras, dulce o salado, cierra como si fuera un taco y ¡listo!
Bizcocho de chía y naranja
Ingredientes
- 150 gramos harina de espelta
- 2 huevos
- 65 gramos aceite de oliva
- 75 gramos leche vegetal
- un sobre de levadura
- 1/4 cucharadita de bicarbonato
- Dos naranjas o una si es grande
- 8 dátiles
- una cucharadita de semillas de chía
Elaboración
El paso a paso
Precalentamos el horno a 180 grados y remojamos los dátiles en agua caliente.
Ponemos los 2 huevos 8 dátiles (colados), naranjas (peladas, si se quiere dejar la piel se puede dejar una con piel) 5 min/37°C/velocidad 5.
Añadir el aceite de oliva suave 75 g leche vegetal, la harina ,un sobre de levadura 1/4 cucharadita de bicarbonato una cucharadita de semillas de chía 15 seg/velocidad 4.5
Verter en el molde y al horno 35-40 minutos.
Tortitas de avena y chía
Ingredientes
- 1/2 taza de copos de avena
- 1 taza de bebida vegetal o leche
- 2 huevos
- 1 cucharadita de semillas de chía
- 1,5 cucharada de aceite de coco o mantequilla derretida
- 1,5 cucharadita de polvo para hornear
- una pizca de canela
- una pizca de sal
- aceite para freír
Elaboración
Mezcla de ingredientes
Tritura los copos de avena hasta conseguir una harina fina. Incorpora las semillas, la sal, la canela y el polvo para hornear y mezcla bien.
Batimos y añadimos
En un bol, bate la bebida vegetal con los huevos y el aceite. Añade la mezcla seca y mezcla bien.
Reposa
Deja reposar 5 minutos.
Cocina en la sartén
En una sartén, calienta un poquito de aceite. Con una cuchara vierte un cuarto de taza de la masa en el centro y dale forma de tortita. Cocina hasta que se cuaje, unos 2 minutos y dale la vuelta. Cocina por otro lado.